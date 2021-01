Clarificarile autoritatilor, dupa ce s-a vehiculat ca vaccinul diluat din fiola se extrage pentru a fi aruncat. "Cu seringa de volum mare este extras doar aerul in exces"

Conform unui comunicat, vaccinul BioNTech-Pfizer trebuie diluat cu 1,8 mililitri de ser fiziologic folosind o seringa de volum mare. Introducerea lichidului in fiola de vaccin conduce la cresterea presiunii, iar pentru a compensa acest lucru, procedura prevede ca, utilizand aceeasi seringa de volum mare, sa fie extrasi din fiola 1,8 mililitri de aer. Cu seringa de volum mare este extras doar aerul in exces pentru egalizarea presiunii, precizeaza sursa citata.Astfel, dupa egalizarea presiunii, din flacon se extrage, pe rand, cu seringi diferite de volum mic (seringi de administrare) cate o doza de 0,3 mililitri. Administrarea propriu-zisa a vaccinului se face cu o seringa separata, de volum mic (seringa de administrare mentionata), necesara pentru a putea masura corect cei 0,3 mililitri aferenti unei doze. Aceasta este doza administrata intramuscular fiecarei persoane. Seringa utilizata pentru administrare nu este in niciun caz goala, subliniaza Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID, mentionand ca, dupa administrarea vaccinului unei persoane, seringa de administrare se arunca."Continuturile care s-au raspandit in mediul online sustin, in mod fals si inselator, ca in seringa de volum mare s-ar extrage, de fapt, vaccinul diluat din fiola pentru a fi aruncat. Repetam: cu seringa de volum mare este extras doar aerul in exces pentru egalizarea presiunii. Dupa extragerea aerului, in fiola de vaccin raman dozele care se extrag apoi in vederea administrarii (cate 0,3 mililitri/administrare)", se subliniaza in comunicatul citat.Citeste si: Cine este medicul-manager care le-a facut vaccinuri contra COVID-19 unor batrani, in loc sa arunce dozele: "Pe primul loc este interesul pacientului"