Activitatea unei clinici din Bucuresti, sistata dupa ce 6 asistente medicale au fost confirmate cu COVID-19

"Am contactat imediat DSP-ul si asteptam vizita inspectorilor pentru a dispune toate masurile care se impun pentru a preveni aparitia altor cazuri. Pe langa igienizarea facuta intern in aceasta dimineata, am solicitat si o firma specializata, agreata de Directia de Sanatate Publica, pentru a dezinfecta intreaga suprafata a centrului. Angajatii depistati nu au manifestat niciun simptom in clinica, iar in timpul consultatiilor au purtat echipamentul prevazut de metodologie. Din fericire, starea lor de sanatate este buna si sunt izolati la domiciliu. Asteptam definitivarea anchetei epidemiologice pentru a stabili pasii urmatori. Protejarea tuturor celor ce ne calca pragul este mereu prioritara pentru noi si astfel am dispus deja intensificarea controalelor in privinta regulamentului intern", a afirmat Dr. Ovidiu Palea, fondator Provita, citat intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, dupa vizita DSP si dupa finalizarea anchetei epidemiologice, toti pacientii Clinicii Provita Alexandrina vor fi informati cu privire la masurile de urmat.Sursa citata a precizat ca nu exista niciun alt caz de infectie COVID 19 in vreunul dintre celelalte patru centre Provita. Acestea functioneaza cu program normal, cu respectarea stricta a normelor de igiena si protectie impuse de pandemie.