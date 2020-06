Clorul, in lupta cu coronavirusul, "e ca si cum am vana o musca cu bata"

Ziare.

Timp de aproape 5.000 de ani, oamenii s-au straduit sa creeze produse de curatare, insa apa si sapunul raman cele mai puternice arme impotriva bolilor infectioase, inclusiv a noului tip de coronavirus Cand au loc epidemii, precum cea de COVID-19, si se instaleaza panica, oamenii alearga sa cumpere tot felul de chimicale, dintre care multe ineficiente, sau de-a dreptul inutile contra virusurilor.In tarile cel mai afectate de noul coronavirus, echipe in combinezoane pulverizeaza solutii de clor pe trotuare si cladirile publice.Expertii se indoiesc, insa, ca asa ceva e necesar pentru a impiedica raspandirea virusului.spune Lisa Casanova, cercetator in domeniul sanatatii mediului la Universitatea de Stat din Georgia, SUA.Ea si alti experti recomanda folosirea unor detergenti mai blanzi, precum detergentul de vase, lichid, pentru a dezinfecta suprafetele.Pentru a intelege pe deplin eficienta sapunului, ajuta sa stim cum se mentine coronavirusul in afara organismului si ce spun primele cercetari despre cat timp rezista el pe suprafetele cel mai raspandite.Suprafetele tari, ideale pentru coronavirusPrincipalul mod in care oamenii se infecteaza cu coronavirus este prin transmitere de la o persoana la alta. Acest contact direct -sub forma unei imbratisari, a unei strangeri de mana, sau a impartirii unui spatiu public aglomerat- le permite celor infectati sa raspandeasca picaturile din respiratie, eliberate prin tuse, stranut, vorbit.Pentru ca picaturile sunt grele, cad cu usurinta, atrase de gravitatie.In functie de suprafata pe care aterizeaza, ele pot rezista pana cand sunt atinse de o mana, care transporta apoi virusul catre nas sau gura, ducand la infectare.Studiul -publicat pe 17 martie in New England Journal of Medicine si care a urmarit sa afle ce suprafete gasite in mediul medical ar putea servi drept focare potentiale de infectie pentru pacienti- a aratat ca noul coronavirus rezista pe suprafete in mod similar cu "varul" lui, SARS, care a provocat doua epidemii majore, in 2002 and 2003.Toate virusurile sunt fragmente de cod genetic adapostite intr-o colectie de lipide si proteine, care pot include o membrana de grasimi, cunoscuta drept invelis lipidic.Distrugerea unui virus "invelit" cere un efort mai mic decat distrugerea unuia "neinvelit" (precum norovirusul, de exemplu, cel care ne da stomacul peste cap si care poate ramane pe suprafete luni de zile).Virusurile cu invelis supravietuiesc in general doar cateva zile in afara organismului si sunt considerate printre cele mai usor de ucis , datorita faptului ca odata ce exteriorul lor fragil e spart, incep sa se degradeze.Si totusi, fiecare virus cu invelis este diferit, de aceea cercetatorii din toata lumea studiaza acum intensiv SARS-CoV-2, numele oficial al noului coronavirus, pentru a intelege cum functioneaza.Studiile au, insa, limitarile lor. Cercetatorii examineaza virusul in mediul strict controlat al laboratorului. Pe cand, afara, spatiile care sunt atinse frecvent, ca o balustrada a unei scari, sau o bara din autobuz, ar putea contine o cantitate mult mai mare de virusuri si, implicit, un risc mai mare de infectare. Conditiile de mediu pot si ele influenta durata de viata a virusului. Umiditatea, de exemplu, se crede ca ingreuneaza calatoria prin aer a picaturilor de saliva. Iar despre razele ultraviolete se stie clar ca degradeaza virusurile.Studiul din New England Journal of Medicine a descoperit si ca. Cercetatorii subliniaza insa ca picaturiile mai mari au risc mai crescut de a fi infectioase.Aerosolii virali sunt totusi un motiv de ingrijorare, in special in clinicile unde densitatea virusului e mare si pacientii, foarte vulnerabili (pe ventilatie).Studiul citat nu a supus observatiei si obiecte de vestimentatie, sau alimentele.Dar, potrivit Administratiei pentru Alimente si medicamente din SUA, nu exista nicio dovada ca noul coronavirus s-ar transmite prin mancare.Alte studii facute pe alte virusuri gripale, au aflat ca obiectele poroase, precum. Asta pentru ca extrag umezeala din virus, iar deshidratarea il degradeaza.Un lucru e clar: indiferent ce atingem,. Coronavirusul nu patrunde prin piele, ceea ce impiedica majoritatea patogenilor sa intre in corp.Sapunul functioneaza atat de bine pentru ca formula lui chimica desface invelisul viral, permitand degradarea continutului.Moleculele de sapun inglobeaza mici parti din virus, care sunt apoi spalate sub jetul de apa.Apa de la robinet nu este nici ea motiv de ingrijorare.Desi coronavirusul a fost detectat in fecale, nu s-a gasit in apa contaminata.Si chiar daca ar ajunge acolo, sistemele de filtrare sunt suficient de robuste pentru a ucide si coronavirusuri, spune Kyle Bibby, inginer de mediu la Universitatea Notre Dame.isi incheie Sarah Gibbens articolul de pe National Geographic