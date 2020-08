Cluburi de pe litoral, amendate sambata seara pentru ca nu respectau normele de distantare fizica

Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca peste 360 de politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai altor institutii de control au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in principalele zone aglomerate din judetul Constanta.Cu acest prilej, politistii au identificat sase societati comerciale care nu au respectat masurile de diminuare a impactului riscurilor cauzate de pandemie si au dat opt amenzi in valoare totala de 61.000 de lei."In statiunea Mamaia , politistii au identificat trei societati comerciale care nu au luat masurile necesare in vederea respectarii normelor de protectie sanitara si nu au asigurat ca aplicarea eficienta a normelor de distantare fizica, pentru a se evita, pe cat posibil, interactiunea fizica cu si intre clienti", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Este vorba despre trei cluburi care au fost amendate cu cate 5.000 de lei fiecare. Ulterior, pentru ca nu s-au conformat legislatiei si recomandarilor politistilor, doua din cele trei cluburi au mai fost sanctionate cu cate 10.000 de lei fiecare.De asemenea, in statiunea Costinesti, politistii au descoperit ca in doua cluburi nu erau respectate normele de distantare fizica si nu era evitata interactiunea cu si intre clienti. Unul a fost amendat cu 10.000 de lei, iar celalalt cu 6.000 de lei.Din acelasi motiv, o terasa din Vama Veche a fost amendata cu 10.000 de lei.