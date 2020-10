Cluj-Napoca a depasit ponderea de 3 persoane la mia de locuitori. Prefect: "Maine vom analiza in CJSU toate aspectele"

"Maine vom analiza in CJSU toate aspectele. Deocamdata vorbim de 3,02, in conditiile in care ne raportam doar la populatia rezidenta pe baza datelor de la Evidenta Persoanelor. Totusi, avem un numar foarte mare de studenti in Cluj-Napoca, precum si alte persoane care activeaza aici si nu sunt inregistrate in evidente. Vedem cum evolueaza cifrele maine si luam deciziile care se impun, cu siguranta", a declarat prefectul Mircea Abrudean.Acesta a adaugat ca e posibil sa fie inchise scolile si restaurantele."Practic masurile presupun: trecerea pe scenariul 3 la unitati de invatamant preuniversitar, masca obligatorie in toate spatiile deschise, inchiderea restaurantelor si cafenelelor la interior (raman terasele si delivery sau take away), inchiderea activitatilor de jocuri de noroc si inchiderea programului cu publicul pentru cinematografe si institutiile de cultura. Avem la dispozitie 48 ore de la depasirea unui prag de incidenta pentru a lua masuri", a mai spus prefectul de Clu