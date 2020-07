DOCUMENT Guvern: Carantina pentru persoanele care sosesc din tarile cu rata de infectare mai mare ca a Romaniei. Cine face exceptie

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, marti, 21 iulie Hotararea nr. 36 din 21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 si stabilirea unor masuri necesar a fiaplicate pentru protectia populatieiAstfel, conform documentului legislativ, "incepand cu data prezentei hotarari se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din tarile/zonele de risc epidemiologic ridicat". Adica acele tari la care rata cumulata de incidenta a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportata la 100.000 de locuitori, este mai mare fata de cea din Romania, in perioada similara.Sunt si multe exceptiiPotrivit documentului, printre persoanele exceptate de la masura instituita se numara, parlamentari si personal apartinand institutiilor internationale si sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si reprezentanti ai Romaniei in organisme si organizatii internationale la care statul roman este parte, pilotii de aeronave si personalul navigant, mecanicii de locomotiva si personalul feroviar, personalul navigant roman, maritim si fluvial,care intra in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum si cetatenii romani angajati ai operatoriloreconomici din tarile mentionate, care la intrarea in tara fac dovada raporturilorcontractuale cu operatorii economici respectivie, oficiilor consulare si ai altor reprezentantediplomatice acreditate la Bucuresti, angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala care se intorc in Romania din misiuni executate in afara tarii,cetateni romani sau cetateni cu domiciliul sau resedinta inafara Romaniei, care au de sustinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor,care incep studiile in unitati/institutii de invatamant de pe teritoriul tarii ori se deplaseaza pentru activitati legate de finalizarea/ organizarea inceperii studiilor;Sportivii.Autoritatile mai arata ca,INSP intocmeste lista tarilor pentru care se instituie carantina, iar lista tarilor respective se revizuieste saptamanal.