Ce masuri vor fi luate in Capitala. CNSU se reuneste joi, urmand a propune noi restrictii pentru limitarea pandemiei

"In momentul de fata sunt in pregatire atat o hotarare de Guvern, cat si o sedinta CNSU. Nu vor fi la fiecare sector decizii separate. Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, o hotarare de Guvern si la nivel de CNSU pe care noi le vom implementa imediat.Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ar trebui sa fie maine si imediat dupa aceea, daca noi trebuie sa implementam masurile, vom face imediat dupa sedinta de CMBSU. Printre propuneri sunt si propuneri care vizeaza nu numai Bucurestiul, ci si o parte din judetul Ilfov. De aceea acolo ar trebui sa luam decizii si pe zona respectiva si da, asa cum am mai spus, Bucurestiul reprezinta un pol economic si demografic foarte important si Guvernul este foarte interesat de soarta acestei zone", a afirmat miercuri Alin Stoica.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este peste 7 in judetul Ilfov si peste 6 in Timis si in Bucuresti, unde este in crestere, potrivit informatiilor transmise miercuri de GCS.Miercuri, Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat ca o decizie privind i ntroducerea unor noi restrictii in Bucuresti va fi luata abia dupa ce vor exista hotarari in acest sens la nivel guvernamental.Intrebat despre faptul ca DSP sustine ca a transmis analiza de risc, acesta a precizat ca a vazut in Institutia Prefectului o serie de masuri, insa fara analiza de risc a DSP Bucuresti, masuri care incalcau un ordin comun al Ministerului Educatiei si al Sanatatii cat si alte prevederi legale.Cu o zi in urma CSJU Timis a decis pelungirea cu sapte zile a carantinei pentru Timisoara si localitatile invecinate. Masura a fost adoptata cu 27 de voturi "pentru", fiind necesare 26.Rata de infectare a ajuns la Timisoara miercuri, 24 martie, la 8,43 la mia de locuitori, fiind in crestere de la 8,37.