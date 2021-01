Coada la centrul de vaccinare din Sectorul 6. "Persoanele programate au sosit chiar si cu o ora si jumatate mai devreme"

"In aceasta dimineata au sosit vaccinurile la centrul de vaccinare organizat de catre Primaria Sectorului 6 in Calea Plevnei. Vaccinarea deja a inceput, se desfasoara in conditii normale. Oamenii cu care am vorbit sunt multumiti de cum se prezinta centrul. In acest moment s-a format o coada de marime medie si pentru ca persoanele programate au sosit mai devreme, chiar si cu o ora jumatate mai devreme. In ceea ce ma priveste, ma bucura enorm dorinta oamenilor de a se vaccina si ca au incredere in solutiile date de stiinta si nu se uita la prostiile debitate de antivaxeri si adepti ai teoriilor conspiratiei", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook Citeste si: Mihai Craiu trage un semnal de alarma privind impactul pandemiei asupra copiilor: "Am vazut o multime de manifestari, lesin, ticuri, nevroze"