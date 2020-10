Raport ingrijorator privind rata de infectare in Capitala si in patru judete. Coeficientul este de peste 3 la mia de locuitori

Cel mai mare coeficient al infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este in judetul Alba (3,69), conform datelor transmise duminica, 25 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica.Tot peste 3 este coeficientul si in judetele Cluj (3.33), Harghita (3,3) si Salaj (3,1). In Bucuresti, rata de infectare este de 3,35 la mia de locuitori.In alte 12 judete, coeficientul a trecut de 2 la mia de locuitori, iar doua dintre acestea, Mures si Timis, sunt aproape de pragul de 3. Alte 20 de judete au rata de infectare de peste 1 la mia de locuitori.