Rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, in patru judete. In Bucuresti este 5,11

Potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica, 21 de judete sunt in scenariul rosu, cu o incindeta de peste 3 la mia de locuitori.Judetele Cluj, Salaj, Sibiu si Timis au rate de peste 6 la mia de locuitori. Bucurestiul a ajuns la 5,11 la mia de locuitori.19 judetele sunt in scenariul galben.Judetele Olt si Vrancea sunt in scenariul verde, cu rata de infectare de pana in 1,5 la mia de locuitori.Marti, 10 noiembrie 2020, in Romania a fost inregistrat cel mai mare numar de decese.