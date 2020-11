CORONAVIRUS Romania. Infectari record in Cluj si Sibiu. Capitala a trecut din nou peste pragul de 5 la mie

Conform datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 7,78 pentru Sibiu si de 7,3 in Cluj.Judetele Salaj si Timis au rata de infectare depeste 6 la mie, iar alte 17 judete sunt tot in scenariul rosu cu o rata de peste 3 la mie.Tot in scenariul rosu este si Capatala care a raportat un coeficient de 5,07 la mie.19 judete sunt in scenariul galben iar un sigur judet, Vrancea, este in scenariul verde, cu rata de infcetare de pana in 1,5 la mie.Citeste si: