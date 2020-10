Situatie dramatica privind rata de infectare. In Capitala si trei judete, coeficientul este de peste 3 la mia de locuitori

Cea mai mare incidenta este in judetul Alba, unde coeficientul infectiilor cumultae in ultimele 14 zile este de 3,67. Urmeaza Capitala cu 3,35, judetul Cluj cu 3,33 si Harghita cu 3,28 la mia de locuitori, se arata in raportul transmis, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica.O situatie critica este si in Prahova, unde incidenta a ajuns la 2,93 la mia de locuitori, dar si in Timis, unde este de 2,8.Tot peste 2 este incidenta si in judetele Arad, Bacau, Brasov, Covasna, Dolj, Iasi, Mures, Sibiu, Teleroman si Valcea.