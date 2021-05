Un medicament presupus anti-COVID si care le dadea mari sperante oamenilor de stiinta s-a dovedit ineficient

Utilizarea colchicinei "nu este asociata cu o reducere a mortalitatii (...), a duratei sederii in spital sau a riscului de a fi pus sub ventilatie mecanica", scriu cercetatorii britanici intr-un studiu publicat marti online, insa nepublicat inca intr-o revista stiintifica."Din pacate, nu exista dovezi ale unui beneficiu clinic" al acestui medicament, potrivit rezultatelor acestui studiu la care au participat 11.000 de pacienti, a scris pe Twitter unul dintre oficialii Recovery, Peter Horby."Au existat motive intemeiate sa credem ca poate functiona (...), dar am stabilit ca colchicina nu este eficienta", a afirmat, tot pe Twitter, un alt responsabil al studiului britanic, Martin Landray.La sfarsitul lunii ianuarie, cercetatorii de la Institutul de cardiologie din Montreal au dat asigurari ca colchicina, un medicament antiinflamator utilizat impotriva gutei, ar putea reduce semnificativ complicatiile si mortalitatea la pacientii cu COVID-19.Studiul lor preliminar, numit Colcorona, a implicat pacienti cu COVID-19, insa care nu erau inca spitalizati. In acest proces , Grecia a autorizat prescrierea acestui medicament pentru tratarea COVID-19.Insa aceste sperante au fost intampinate cu prudenta de comunitatea stiintifica internationala, potrivit careia aceste afirmatii erau insuficient justificate.La 4 februarie, Inesss, agentia medicamentului din Quebec, a considerat ca este "prematur sa sprijine utilizarea colchicinei la persoanele care nu au fost spitalizate cu un diagnostic" de COVID-19.Inesss a declarat ca rezultatele studiului nu au fost "semnificative statistic" si a solicitat cercetari suplimentare. Ea a subliniat, de asemenea, "posibila aparitie a emboliei pulmonare in urma consumului de colchicina la populatia infectata cu SARS-CoV-2 care nu este internata in spital".La 5 martie, oficialii Recovery, care evalueaza eficienta mai multor tratamente impotriva COVID-19, au decis sa opreasca partea de studiu dedicata colchicinei, considerata ne-concludenta.