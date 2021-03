Un comisar european promite imunizarea populatiei Uniunii Europene pana la sfarsitul lunii iunie. "Exista o singura solutie: vaccinarea"

''Avem clar in mainile noastre capacitatea de a livra intre 300 si 350 de milioane de doze pana la sfarsitul lunii iunie'', a spus comisarul european intr-un interviu acordat duminica seara postul francez de televiziune TF1.Pentru o data atat de simbolica in Franta cum este 14 iulie, Ziua Nationala a acestei tari, '' avem capacitatea sa obtinem imunitatea la nivel de continent '', a adaugat politicianul francez.El a remarcat si orizontul de timp similar evocat de presedintele american Joe Biden , care de asemenea a promis ca vaccinarea va permite o revenire la normalitate in jurul Zilei Nationale a SUA (4 iulie), si de asemenea de premierul britanic Boris Johnson , care a vorbit despre luna iunie.''Este ultima linie dreapta pentru ca stim ca pentru a invinge aceasta pandemie exista o singura solutie: vaccinarea. Vaccinurile vin, vor fi aici'', a insistat comisarul european.Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , care a avertizat ca in unele state membre ''se formeaza creasta unui al treilea val'' al pandemiei.Aceste doze asteptate sunt impartite astfel: 200 de milioane Pfizer-BioNTech, 70 de milioane AstraZeneca, 55 de milioane Johnson & Johnson si 35 de milioane Moderna.De la inceputul procesului de vaccinare, state ale UE s-au plans de intarzieri si calendare incerte in livrarea vaccinurilor contractate in numele lor de Comisia Europeana. Pentru primul trimestru, blocul comunitar a primit circa 66 de milioane de doze de vaccin Pfizer, 30 de milioane AstraZeneca si 10 milioane Moderna.