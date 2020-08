Comisia Europeana a semnat primul contract pentru achizitia unui potential vaccin impotriva COVID-19: 300 de milioane de doze de la AstraZeneca

Contractul survine dupa semnarea unui pre-acord de achizitie in luna august. Acesta este primul contract semnat de UE pentru cumpararea unui potential vaccin impotriva noului coronavirus . Contractul prevede si optiunea cumpararii a 100 de milioane de doze suplimentare.Documentul semnat mai prevede ca statele membre ale UE "pot despagubi producatorul (AstraZeneca) in anumite conditii" pentru a compensa "riscul ridicat" al procesului de dezvoltare a vaccinului. Dar purtatorii de cuvant ai Comisiei Europene, remarca agentia EFE, nu au oferit joi la conferinta de presa zilnica detalii despre aceste conditii.Daca vaccinul se va dovedi a fi eficace si sigur, dozele achizitionate in baza acestui contract vor fi distribuite proportional statelor membre ale UE in functie de populatia fiecareia.Vaccinul experimental dezvoltat de AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford se afla in prezent in faza a II-a din trei a testelor clinice, dupa ce a dat rezultate ''promitatoare'' in prima faza a testelor.Comisia Europeana a mai incheiat pre-acorduri de achizitie a unor vaccinuri impotriva COVID-19 cu companiile farmaceutice Sanofi, Johnson&Johnson, Curevac si Moderna.