Comisia Europeana anunta ca livrarile vaccinului Pfizer/BioNTech catre statele UE revin la normal de saptamana viitoare

"Incepand de saptamana viitoare, livrarile continua conform planului", a declarat la o conferinta de presa purtatorul de cuvant pentru sanatate al Comisiei Europene, Stefan de Keersmaecker.Pfizer/BioNTech a anuntat saptamana trecuta ca diminueaza temporar cantitatea de vaccin livrata statelor UE, din cauza unor procese tehnice interne desfasurate pentru cresterea capacitatii de productie a vaccinului.Compania farmaceutica a informat ca vor exista intarzieri o saptamana, aceasta saptamana in care suntem acum, dar pentru saptamana urmatoare ar trebui sa se revina la ritmul obisnuit al livrarilor si, in pofida problemelor, Pfizer s-a angajat fata de Bruxelles sa livreze in luna martie dozele convenite initial, a mai spus purtatorul de cuvant comunitar.Dar el a subliniat ca, desi contractul este incheiat de Comisia Europeana in numele statelor membre ale UE, acestea din urma sunt cele care gestioneaza direct cu compania farmaceutica livrarile, intrucat guvernele sunt cele care isi cunosc nevoile specifice.