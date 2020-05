Comisia Europeana: Bill Gates nu a creat coronavirusul

Ziare.

com

"⚠️Bill Gates nu a creat coronavirusul si nici nu comploteaza impreuna cu UE pentru a crea un sistem global de supraveghere cu scopul de a urmari deplasarile persoanelor.❗ Aceasta este o teorie binecunoscuta a conspiratiei, care pur si simplu nu este adevarata", se arata pe pagina de Facebook a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania Oficialii europeni arata ca, din contra, Fundatia pe care miliardarul si sotia sa au infiintat-o a donat sume impresionante pentru lupta la nivel global impotriva noul coronavirus."Dimpotriva, Fundatia Bill si Melinda Gates a donat peste 125 de milioane de dolari pentru a sprijini eforturile internationale colective de dezvoltare si de implementare a diagnosticelor, tratamentelor si vaccinurilor impotriva coronavirusului.Acestia au contribuit in mod activ si au sprijinit raspunsul mondial la coronavirus, maratonul donatorilor initiat de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 4 mai, in urma caruia s-au strans 7,4 miliarde de euro sub forma de angajamente de la donatori din toata lumea, cu scopul de a mobiliza fonduri pentru dezvoltarea si implementarea la scara globala a diagnosticelor, tratamentelor si vaccinurilor impotriva coronavirusului", mai arata CE.Romanii sunt indemnati si sa acceseze portalul in limba romana dedicat luptei impotriva dezinformarii cu privire la coronavirus 👉 ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_ro De la izbucnirea pandemiei de coronavirus au inceput sa circule numeroase teorii ale consipratiei conform carora Bill Gates ar fi creat virusul in laborator, toate acestea plecand de la declaratii ale miliardarului din urma cu cativa ani, el vorbind de atunci de faptul ca lumea trebuie sa se pregateasca de o noua pandemie. Declaratiile sale nu erau insa nicicum premonitii sau avertismente, ci lucruri discutate de ani buni de intreaga comunitate medicala si stiintifica, avand in vedere ca pandemiile sunt evenimente ciclice, ce au loc la un interval de timp relativ regulat, pe masura ce virusurile sufera mutatii in natura.S-a ajuns insa ca inclusiv institutii, cum ar fi Biserica Ortodoxa din Moldova, sa sustina oficial ca Bill Gates ar fi considerat principalul responsabil in criza COVID-19, dar si pentru crearea tehnologiei de microcipare a populatiei, prin intermediul unui vaccin care sa introduca in trup nanoparticule. Aceste particule, spune Biserica de la Chisinau, ar urma sa reactioneaza la undele transmise de tehnologia 5G si ar permite "sistemului" sa il controleze pe om de la distanta.