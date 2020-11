Comisia Europeana, contract cu CureVac pentru o achizitie de 225 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19

"Astazi, 17 noiembrie, Comisia Europeana a aprobat un al cincilea contract, cu compania farmaceutica europeana CureVac, care prevede achizitionarea initiala a 225 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, plus o optiune de a solicita pana la 180 de milioane de doze suplimentare, care urmeaza sa fie furnizate odata ce vaccinul societatii se va dovedi a fi sigur si eficace impotriva COVID-19", a anuntat CE.Contractul cu CureVac extinde portofoliul deja larg de vaccinuri care urmeaza sa fie produse in Europa, incluzand contractele semnate cu AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV si BioNTech-Pfizer si discutiile preliminare cu Moderna. Acest portofoliu diversificat de vaccinuri va asigura faptul ca Europa este bine pregatita pentru campania de vaccinare de indata ce vaccinurile se vor dovedi a fi sigure si eficace."La cateva zile dupa contractul incheiat de noi cu BioNTech si Pfizer, sunt incantata sa anunt un nou acord cu o societate europeana promitatoare. Comisia a asigurat, pana in prezent, cel putin 1,2 miliarde de doze si isi indeplineste angajamentul de a asigura un acces echitabil la vaccinuri sigure, eficace si la preturi accesibile, nu numai pentru cetatenii din UE, ci si pentru persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile din lume. Majoritatea acestor vaccinuri potentiale se afla intr-o faza avansata a trialurilor clinice, rezultatele acestora, preconizate a fi pozitive, vor fi confirmate prin acordarea unei autorizatii, dupa care vaccinurile vor fi distribuite rapid si vor contribui la stoparea pandemiei", spune presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Statele membre pot decide si sa doneze vaccinul unor tari cu venituri medii si inferioare sau sa il redirectioneze catre alte tari europene."In conditiile unui numar tot mai mare de pacienti COVID in intreaga UE, un vaccin sigur si eficace este mai important ca niciodata pentru a opri pandemia. Prin acest al cincilea acord de cumparare in avans a unui vaccin, sporim si mai mult sansele ca cetatenii UE si economiile noastre sa se poata intoarce la normalitate in conditii de siguranta. El reprezinta inca o etapa importanta a Strategiei UE in materie de vaccinuri, precum si dovada beneficiilor colaborarii in cadrul unei veritabile Uniuni Europene a sanatatii", afirma Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara.CureVac, o societate europeana cu sediul in Germania, a semnat, la 6 iulie, un acord de imprumut in valoare de 75 de milioane euro cu Banca Europeana de Investitii, pentru crearea si producerea pe scara larga a unor vaccinuri, incluzand un potential vaccin al CureVac impotriva COVID-19. CureVac are rol de pionierat in crearea unei clase complet noi de vaccinuri bazate pe ARN mesager (ARNm), transportat in celule de nanoparticule lipidice.Platforma vaccinului a fost dezvoltata in cursul ultimilor zece ani. Principiul de baza consta in utilizarea acestei molecule drept caraus informational cu ajutorul caruia organismul insusi poate produce propriile substante active pentru a combate diverse boli.Comisia a luat decizia de a sprijini acest vaccin pe baza unei evaluari stiintifice temeinice a tehnologiei utilizate, a experientei companiei in crearea de vaccinuri si a capacitatii sale de productie pentru a aproviziona intreaga UE.La 17 iunie, Comisia Europeana a prezentat o strategie euuropeana de accelerare a crearii, producerii si punerii la dispozitie pe scara larga a unor vaccinuri eficace si sigure impotriva COVID-19. In schimbul dreptului de a cumpara un anumit numar de doze de vaccin intr-un anumit interval de timp, Comisia finanteaza o parte din costurile initiale suportate de producatorii de vaccinuri sub forma unor acorduri de cumparare in avans. Finantarea acordata este considerata un acont pentru vaccinurile care vor fi cumparate efectiv de statele membre."Intrucat costul mare si rata mare de esec fac ca investitiile intr-un vaccin anti-COVID-19 sa fie o decizie cu grad mare de risc pentru creatorii de vaccinuri, aceste acorduri vor permite, prin urmare, realizarea unor investitii care, in caz contrar, s-ar putea sa nu se materializeze", arata CE.Vaccinurile trebuie sa fie rapid distribuite si puse la dispozitie pe scara larga in intreaga Europa imediat dupa ce s-au dovedit a fi sigure si eficace si au obtinut autorizatia de introducere pe piata din partea Agentiei Europene pentru Medicamente. La 15 octombrie, Comisia a stabilit etapele principale pe care statele membre trebuie sa le urmeze pentru a fi pe deplin pregatite, care includ elaborarea unor strategii nationale de vaccinare. Comisia instituie un cadru comun de raportare si o platforma pentru monitorizarea eficacitatii strategiilor nationale de vaccinare.Comisia Europeana s-a angajat, de asemenea, sa asigure faptul ca orice persoana care are nevoie de vaccin il obtine efectiv, oriunde in lume, nu doar in Europa. Nimeni nu va fi in siguranta pana cand nu vom fi cu totii in siguranta. Acesta este motivul pentru care, incepand cu 4 mai 2020, Comisia a procurat aproape 16 miliarde euro in cadrul raspunsului mondial la criza provocata de noul coronavirus , actiunea mondiala pentru asigurarea accesului universal la teste, tratamente si vaccinuri impotriva noului coronavirus si pentru redresarea economica mondiala si a confirmat interesul ei de a participa la mecanismul COVAX pentru a asigura un acces echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19 la preturi accesibile, oriunde in lume.CITESTE SI: Livrarea vaccinului Moderna catre statele UE risca sa fie incetinita de intarzierea semnarii contractului Ca parte a unui efort al Echipei Europa, Comisia a anuntat o contributie de 400 de milioane euro sub forma de garantii pentru a sprijini COVAX si obiectivele sale in contextul raspunsului mondial la criza provocata de noul coronavirus. La 12 noiembrie, Uniunea Europeana a anuntat contribuirea cu o suma suplimentara de 100 de milioane euro sub forma de granturi pentru sprijinirea mecanismului COVAX.CITESTE SI: