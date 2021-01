Comisia Europeana indeamna statele membre sa imunizeze 70% din populatia adulta pana in vara: "Vaccinarile trebuie sa se accelereze"

"Vaccinarile trebuie sa se accelereze", a cerut comisarul european al Sanatatii, Stella Kyriakides, intr-o conferinta de presa, in contextul in care a fost criticata lentoarea startului acestor campanii in cele 27 de state membre in special comparativ cu Marea Britanie, SUA si Israel."Propunem ca pana in martie, statele membre sa fi vaccinat cel putin 80% din angajatii din sanatate si din persoanele de peste 80 de ani", a spus si Margaritis Schinas, vicepresedinte al Comisiei Europene."Propunem de asemenea ca, pana la vara, statele membre sa fi vaccinat 70% din adulti", a adaugat el, inaintea unui summit european programat pentru joi seara.El s-a declarat increzator in faptul ca, "pana la finalul primului trimestru, Europa va avea o cantitate impresionanta de doze care sa poata fi desfasurate in UE".Schinas a mai spus ca executivul comunitar colaboreaza cu statele membre pentru a introduce certificate de vaccinare "interoperabile intre statele membre si rapid utilizabile in cadrul UE si in afara sa"."Avem nevoie de certificate de vaccinare care sa permita sa se inregistreze clar antecedentele de vaccinare ale fiecarui individ pentru a garanta o monitorizare medicala ulterioara adecvata", a spus el."O abordare comuna a UE in materie de certificate (...) ar deschide de asemenea calea si pentru alte utilizari cu scopul de a ajuta la ridicarea restrictiilor", a adaugat Schinas.El a facut astfel aluzie la o propunere lansata de Grecia, care vrea sa isi salveze sectorul turistic si care sustine introducerea unui pasaport de vaccinare pentru ca persoanele vaccinate sa poata calatori . Initiativa a fost primita cu reticenta de mai multe tari.In urma aparitiei noilor variante de COVID-19, mai contagioase, Comisia le-a cerut de asemenea celor 27 de state membre sa sporeasca rata secventierii genomului virusului la cel putin 5%, preferabil la 10%, din rezultatele testelor pozitive, declarandu-se pregatita sa le ajute prin mobilizarea de fonduri."La ora actuala, multe tari europene testeaza mai putin de 1% din esantioane, ceea ce este prea putin pentru a identifica progresia de variante sau pentru a le detecta pe cele noi", a spus Stella Kyriakides.UE a semnat deja sase contracte cu companii farmaceutice, continua discutiile cu alte doua laboratoare si ar putea obtine pana la 2,5 miliarde de doze.Numai vaccinurile Pfizer-BioNTech si Moderna au primit pana acum unda verde de la Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) pentru a fi utilizate in UE. EMA va analiza pana la sfarsitul lunii si vaccinul AstraZeneca.Primele doua vaccinuri autorizate vor permite acoperirea a 80% din populatia UE (450 de milioane de locuitor), conform Comisiei. Pandemia a cauzat moartea a 400.000 de persoane in UE.CITESTE SI: Ce efect a avut printre sceptici imunizarea lui Klaus Iohannis in public: "Nu stim daca vom avea destule vaccinuri, suficient de repede"