Comisia Europeana initiaza actiuni esentiale care vizeaza constituirea unui front comun pentru a invinge COVID-19

Intr-o Comunicare adoptata marti CE indeamna statele membre sa intensifice campania de vaccinare: ar trebui ca pana in martie 2021 cel putin 80 % dintre persoanele cu varsta peste 80 de ani si 80 % dintre cadrele medicale si asistentii sociali din fiecare stat membru sa fie vaccinati, arata un comunicat de presa al institutiei. Iar pana in vara anului 2021, ar trebui ca statele membre sa fi vaccinat cel putin 70 % din populatia lor adulta.Comisia indeamna, de asemenea, statele membre sa recomande in continuare respectarea distantarii fizice si abtinerea de la contacte sociale, sa combata dezinformarile, sa aplice in mod coordonat restrictii de calatorie, sa intensifice testarile vizand COVID-19, depistarea contactilor si secventierea genomului virusului, pentru a face fata riscurilor generate de noile variante ale virusului.Intrucat in ultimele saptamani s-a inregistrat o tendinta ascendenta a numarului de cazuri, trebuie depuse mai multe eforturi pentru a sprijini sistemele de sanatate si pentru a contracara "oboseala cauzata de COVID" in lunile urmatoare, prin accelerarea vaccinarii la toate nivelurile si prin sustinerea partenerilor nostri din Balcanii de Vest, din zonele vecine de la sud si est si din Africa."Vaccinarea este esentiala pentru a iesi din aceasta criza. Am asigurat deja suficiente vaccinuri pentru intreaga populatie a Uniunii Europene. Acum trebuie sa acceleram livrarea lor si sa intensificam vaccinarea. Obiectivul nostru este ca 70 % din populatia noastra adulta sa fie vaccinata pana in vara. Acest procent ar putea fi un moment de cotitura in lupta noastra impotriva acestui virus. Cu toate acestea, vom pune capat acestei pandemii numai atunci cand toata lumea are acces la vaccinuri. Ne vom intensifica eforturile pentru a contribui la asigurarea vaccinurilor pentru vecinii si partenerii nostri din intreaga lume", a afirmat presedinta CE Ursula von der Leyen , conform sursei citate.La randul sau, vicepresedinte Comisiei Margaritas Schinas a spus ca noua tulpina a coronavirusului si cresterea numarului de infectari nu permite relaxarea."Aparitia unor noi variante ale virusului si cresterea substantiala a numarului de cazuri nu ne permit sa ne relaxam. Acum, mai mult ca niciodata, Europa trebuie sa-si sporeasca determinarea de a actiona impreuna in mod unitar, coordonat si vigilent. Propunerile noastre de astazi au scopul de a proteja in viitor mai multe vieti si mijloace de subzistenta si de a usura povara asupra sistemelor de sanatate si a personalului medical, care deja actioneaza in conditii de suprasolicitare. Acesta este modul in care UE va iesi din criza. Sfarsitul pandemiei se intrevede, desi inca nu este aproape", a precizat Schinas.Comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara Stella Kyriakides a explicat ca este nevoie de actiuni rapide si coordonate impotriva noii tulpini a virusului."Conlucrand in mod unitar, solidar si hotarat, putem incepe in curand sa vedem inceputul sfarsitului pandemiei. In special acum, avem nevoie de actiuni rapide si coordonate impotriva noilor variante ale virusului. Vaccinarile vor mai necesita timp pana cand toti europenii vor beneficia de ele, iar pana atunci trebuie sa luam impreuna masuri imediate, coordonate si proactive. Vaccinarile trebuie accelerate in intreaga UE, iar testarile vizand COVID-19 si secventierea genomului virusului trebuie intensificate - acesta este modul in care ne putem asigura ca vom depasi aceasta criza cat mai rapid posibil", a afirmat Stella Kyriakides.Comunicarea de adoptata marti de CE stabileste actiunile esentiale pentru statele membre, Comisie, Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) si Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), care vor contribui la reducerea riscurilor si la stapanirea raspandirii virusului:Intensificarea vaccinarii in intreaga UE- Pana in martie 2021, cel putin 80 % dintre persoanele cu varsta peste 80 de ani si 80 % dintre cadrele medicale si asistentii sociali din fiecare stat membru ar trebui sa fie vaccinati.- Ar trebui ca pana in vara anului 2021 statele membre sa fi vaccinat 70 % din intreaga lor populatie adulta.- Comisia, statele membre si EMA vor colabora cu intreprinderile pentru a valorifica la maximum potentialul UE de crestere a capacitatii de productie a vaccinurilor.- Comisia conlucreaza cu statele membre in ceea ce priveste certificatele de vaccinare, in deplina conformitate cu legislatia UE privind protectia datelor, care pot sustine continuitatea asistentei medicale. Pana la sfarsitul lunii ianuarie 2021 urmeaza sa se convina asupra unei abordari comune care sa permita ca certificatele emise in statele membre sa fie utilizate rapid in sistemele de sanatate din UE si din afara acesteia.Testarile vizand COVID-19 si secventierea genomului virusului- Statele membre ar trebui sa actualizeze strategiile lor de testare pentru a tine seama de noile variante ale virusului si pentru a extinde utilizarea testelor antigenice rapide.- Statele membre ar trebui sa mareasca urgent rata secventierii genomului virusului la cel putin 5 %, preferabil la 10 %, din rezultatele testelor pozitive. In prezent, multe state membre supun secventierii genomului virusului sub 1 % din esantioane, ceea ce nu este suficient pentru a identifica evolutia variantelor sau pentru a detecta orice varianta noua.Mentinerea pietei unice si a liberei circulatii, concomitent cu intensificarea masurilor de combatere a pandemiei- Sunt necesare masuri pentru a reduce si mai mult riscul de transmitere determinat de mijloacele de transport , cum ar fi masurile de igiena si de distantare in vehicule si in terminale.- Toate calatoriile neesentiale ar trebui descurajate puternic pana cand situatia epidemiologica se va imbunatati considerabil.- Ar trebui mentinute restrictii de calatorie proportionale, incluzand testarea calatorilor, pentru persoanele care calatoresc din zone cu o incidenta mai mare a variantelor care suscita ingrijorare.Asigurarea pozitiei de lider a Europei si promovarea solidaritatii internationale- Pentru a asigura un acces timpuriu la vaccinuri, Comisia urmeaza sa instituie un mecanism de tip Echipa Europa pentru a structura livrarea vaccinurilor partajate de statele membre cu tarile partenere. Mecanismul ar trebui sa permita partajarea cu tarile partenere a accesului la o parte din cele 2,3 miliarde de doze asigurate prin intermediul Strategiei UE privind vaccinurile, acordand o atentie deosebita Balcanilor de Vest, vecinilor nostri de la est si sud si Africii.- Comisia Europeana si statele membre ar trebui sa sprijine in continuare COVAX, inclusiv prin accesul rapid la vaccinuri. Echipa Europa a mobilizat deja 853 de milioane EUR in sprijinul COVAX, ceea ce face ca UE sa fie unul dintre cei mai mari donatori pentru COVAX.