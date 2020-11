Comisia Europeana: Folositi testele rapide pentru Covid daca rata de pozitivare a celor PCR depaseste 10%. Romania are rata medie de pozitivare de 27%

"In astfel de situatii, riscul de a nu detecta toate cazurile sau riscul de rezultate fals negative este echilibrat de rapiditatea obtinerii rezultatelor si de posibilitatea de a face testare recurenta in cazul persoanelor declarate negative initial", considera Comisia Europeana, potrivit g4media.ro In Romania, rata de pozitivare a testelor PCR a ajuns la o medie de 27%.Romania a achizitionat primele teste rapide de antigen, dar nu au fost inca trimise catre unitatile medicale.Citeste si: Rezultatul final al testelor clinice. Care este procentul de eficienta al vaccinului anti-COVID-19 conceput de Pfizer/BioNTech