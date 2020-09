Comisia Europeana: Rezultatele testelor pentru COVID-19 ar trebui date in cel mult 24 de ore

"Testarea tuturor cazurilor din randul populatiei cu simptome compatibile cu COVID-19, inclusiv simptome usoare, trebuie sa fie o prioritate. Pentru a realiza acest lucru, populatia trebuie sa aiba acces lesne la testare si sa fie incurajata sa se testeze imediat atunci cand simptomele compatibile cu COVID-19 apar", afirma executivul comunitar intr-un set de recomandari privind o abordare comuna la nivelul UE a testarii pentru COVID-19.Daca este posibil, testarea ar trebui sa includa gripa si alte infectii respiratorii.Recomandarile CE coincid in mare parte cu cele ale Centrului european pentru control si prevenirea bolilor (ECDC). Totusi, cele doua institutii sunt in dezacord in privinta focarelor locale, un raport al ECDC recomandand ca tarile sa ia in considerare testarea in masa a intregii populatii in zona afectata.Comisia a avertizat ca acest lucru ar putea fi mult mai costisitor decat introducerea unor masuri stricte de distantare sociala.ECDC si-a exprimat, de asemenea, preocuparea ca ar putea sa nu existe suficiente resurse disponibile pentru testarea pentru gripa din cauza pandemiei de coronavirus . Totusi, pacientii spitalizati cu simptome respiratorii si cei in ingrijire ar trebui testati intotdeauna atat pentru COVID-19, cat si pentru gripa in sezonul gripal.Parlamentul European (PE), in acord cu Comisia Europeana, cere o abordare unitara europeana. O rezolutie adoptata joi de PE mentioneaza ca testele pentru coronavirus ar trebuie sa fie recunoscute reciproc in toate statele UE si cere crearea unei capacitati suficiente de testare.De asemenea, rezolutia face apel la o colectare uniforma a datelor, la perioade de carantina egale si la compilarea de cifre comparabile privind incidenta infectiei.