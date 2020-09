Comisia Europeana semneaza al doilea contract pentru a asigura accesul la un potential vaccin impotriva COVID-19. Statele membre pot achizitiona pana la 300 de milioane de doze

"Astazi, 18 septembrie, a intrat in vigoare un al doilea contract cu o companie farmaceutica, in urma semnarii sale oficiale de catre Sanofi-GSK si Comisie. Contractul va permite tuturor statelor membre ale UE sa achizitioneze pana la 300 de milioane de doze din vaccinul produs de Sanofi-GSK. In plus, statele membre pot dona doze rezervate tarilor cu venituri mici si medii. Sanofi si GSK se vor stradui, de asemenea, sa furnizeze in timp util o parte importanta a ofertei lor de vaccinuri printr-o colaborare cu mecanismul privind accesul global la vaccinuri impotriva COVID-19 (COVAX) - pilonul privind vaccinurile din cadrul acceleratorului accesului la instrumentele de combatere a COVID-19 pentru tarile cu venituri mici si medii", a anuntat CE.Comisia a semnat deja un contract cu AstraZeneca si continua sa discute acorduri similare cu alti producatori de vaccinuri (Johnson&Johnson, CureVac, Moderna si BioNTech), cu care a incheiat discutii exploratorii."Prin contractul incheiat astazi cu Sanofi-GSK, Comisia Europeana isi arata inca o data angajamentul de a asigura un acces echitabil la vaccinuri sigure, eficace si accesibile, nu numai pentru cetatenii sai, ci si pentru persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile din lume. In curand vor fi incheiate acorduri cu alte companii si se va elabora un portofoliu diversificat de vaccinuri promitatoare, pe baza mai multor tipuri de tehnologii, ceea ce ne va spori sansele de a gasi un remediu eficient impotriva virusului", spune presedinta CE Ursula von der Leyen Contractul de vineri este finantat prin Instrumentul pentru sprijin de urgenta, care dedica fonduri pentru crearea unui portofoliu de potentiale vaccinuri cu profiluri diferite, produse de companii diferite."In conditiile in care un numar de tari din Europa se confrunta cu focare noi dupa perioada de vara, un vaccin sigur si eficace este mai important decat oricand pentru a depasi aceasta pandemie si efectele sale devastatoare asupra economiilor si societatilor noastre. Acest al doilea acord reprezinta inca o etapa importanta in cadrul Strategiei UE privind vaccinarea. Astazi ne extindem posibilitatile pentru a ne asigura ca cetatenii UE si cetatenii din intreaga lume isi pot relua treptat viata de zi cu zi si pot incepe sa se simta din nou in siguranta", a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara.Sanofi si GSK elaboreaza un vaccin recombinant impotriva COVID-19, folosind tehnologii inovatoare de la ambele companii. Sanofi va contribui cu antigenul proteinei S a COVID-19, care se bazeaza pe tehnologia ADN-ului recombinant. GSK va contribui cu tehnologia sa adjuvanta, deosebit de importanta intr-o situatie de pandemie, deoarece poate reduce cantitatea de proteine necesara per doza, permitand producerea mai multor doze de vaccin si contribuind, prin urmare, la protejarea unui numar mai mare de persoane.Combinatia dintre un antigen proteic si un adjuvant este bine documentata si utilizata intr-o serie de vaccinuri disponibile in prezent pentru imbunatatirea raspunsului imunitar. Aceasta poate, de asemenea, sa imbunatateasca probabilitatea de a elabora un vaccin eficace care poate fi fabricat la scara larga.Companiile au demarat un studiu de faza 1/2 in septembrie, care va fi urmat de un studiu de faza 3 pana la sfarsitul anului 2020. Daca aceste etape se desfasoara cu succes si sub rezerva unor considerente de reglementare, companiile urmaresc sa puna vaccinul la dispozitia publicului pana in a doua jumatate a anului 2021."Impreuna cu statele membre si cu Agentia Europeana pentru Medicamente, Comisia va utiliza mecanismele de flexibilitate existente pentru a accelera autorizarea si disponibilitatea vaccinurilor eficiente impotriva COVID-19. Procesele de reglementare vor fi flexibile, insa vor ramane robuste. Orice vaccin introdus pe piata va trebui sa indeplineasca cerintele de siguranta necesare si sa fie supus evaluarii stiintifice de catre Agentia Europeana pentru Medicamente, ca parte a procedurii de autorizare din cadrul pietei UE", precizeaza CE.La 17 iunie, Comisia Europeana a prezentat o strategie europeana de accelerare a dezvoltarii, fabricarii si distribuirii de vaccinuri eficiente si sigure impotriva COVID-19. In schimbul dreptului de a cumpara un anumit numar de doze de vaccin intr-un interval de timp dat, Comisia finanteaza o parte din costurile initiale suportate de producatorii de vaccinuri sub forma angajamentelor prealabile de achizitie. Finantarea acordata este considerata drept acont pentru vaccinurile care vor fi achizitionate efectiv de catre statele membre."Intrucat costul ridicat si rata ridicata de esec fac ca investirea intr-un vaccin COVID-19 sa fie o decizie cu grad ridicat de risc pentru dezvoltatorii de vaccinuri, acest acord va permite realizarea unor investitii care, in caz contrar, probabil ca nu ar fi efectuate", spun reprezentantii CE.Comisia Europeana s-a angajat, de asemenea, sa se asigure ca orice persoana care are nevoie de un vaccin il poate obtine, oriunde in lume si nu doar acasa. Nimeni nu va fi in siguranta pana cand nu vom fi cu totii in siguranta. Acesta este motivul pentru care, incepand cu 4 mai 2020, Comisia a strans aproape 16 miliarde euro in cadrul raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus , actiunea globala pentru accesul universal la teste, tratamente si vaccinuri impotriva coronavirusului si pentru redresarea economica globala si si-a confirmat interesul de a participa la mecanismul COVAX pentru accesul echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19 la preturi accesibile, pretutindeni pe glob. De asemenea, ca parte a unui efort al Team Europe, Comisia a anuntat la 31 august o contributie de 400 de milioane euro sub forma de garantii, menita sa sprijine mecanismul COVAX si obiectivele acestuia in contextul raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus.