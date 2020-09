Comisia Europeana sprijina o retea internationala de cercetare clinica pentru tratamentul COVID-19 cu 15,7 milioane euro

"EU-RESPONSE constituie un pas important in directia unor studii clinice interventionale paneuropene, care nu numai ca se desfasoara la scara de care avem nevoie pentru a evalua rapid tratamentele potentiale, ci se si pot adapta rapid pe masura ce apar realitati si idei noi. Aceasta retea europeana de studii clinice interventionale ii va folosi in prezent Europei pentru a aborda problemele provocate de noul coronavirus si ne va ajuta sa ne pregatim pentru amenintari viitoare, oferind viteza, amploare si solidaritate", a afirmat comisarul Mariya Gabriel, conform comunicatului de presa al CE remis News.ro.Potrivit sursei citate, consortiul EU-RESPONSE, condus de Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM - Institutul National francez de Sanatate si Cercetare Medicala), reuneste 21 de parteneri cu capacitati de cercetare de renume mondial din 13 state membre ale UE si din Norvegia, Elvetia si Turcia.Proiectul se adauga la portofoliul de actiuni de cercetare si inovare finantate de UE si completeaza politica si activitatile in materie de sanatate publica pe care Comisia le coordoneaza cu statele membre.