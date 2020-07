Comisia juridica a Senatului, amendament la Legea carantinei: Izolarea pentru un minor se dispune in prima faza la domiciliul apartinatorului

"In ceea ce priveste izolarea minorului intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa, aceasta se instituie potrivit reglementarilor legale in vigoare. Apartinatorul minorului, intrucat trebuie sa stea cu el, este supus masurii carantinei, in temeiul prezentei legi, daca masura izolarii nu i se aplica", a precizat vicepresedinta comisiei, senatoarea PNL Iuliana Scantei, care conduce sedinta.Senatorii din comisia de specialitate au venit, miercuri seara, cu completari la proiectul de lege. Ei au adaugat un alineat corespunzator procedurii de instituire a masurii izolarii, in situatia in care persoana izolata ar fi minor."Daca persoana este un minor, masura izolarii pentru acesta se instituie (...) la domiciliul apartinatorului sau intr-o locatie declarata de acesta. Izolarea minorului intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare (...) se instituie potrivit reglementarilor legale in vigoare", este precizat in respectivul alineat. De asemenea, nu este necesar ca minorii cu varsta intre 14 si 18 ani sa fie internati cu un parinte.Potrivit completarilor aduse de Comisie, "pana la emiterea deciziei care infirma masura izolarii, recomandata de medic sau, dupa caz, de organele de control (...) sau pana la data pronuntarii hotararii de revizuire sau, dupa caz, de incetare a masurii izolarii, in conditiile alineatului 3 sau 4, persoana in cauza nu poate parasi unitatea sanitara ori, dupa caz, domiciliul sau locatia declarata, fara incuviintarea medicului sau reprezentantului de Sanatate Publica, unitatea sanitara sau locatia alternativa". Aceleasi masuri se aplica si la carantina.Comisia juridica a Senatului a mai decis miercuri ca izolarea poate fi dispusa pe durata limitata, in mod nediscriminatoriu si proportional cu situatia de fapt care o determina. Forma finala a textelor va fi cuprinsa intr-un raport care va fi supus dezbaterii plenului Senatului.