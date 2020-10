Comitetul pentru Situatii de Urgenta a anulat obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in toate spatiile deschise din municipiul Galati

"La nivelul judetului Galati este obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne.Este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum sunt pietele, targurile, zonele de asteptare, falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale.In localitatile Ivesti (6,72) si Cuca (4,74) unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise", se arata in hotararea CJSU Galati.De asemenea, CJSU Galati a redus de la 100 la 50 de metri distanta in raza careia purtarea mastii este obligatorie in proximitatea scolilor din judet, dupa ce multi cetateni care locuiesc in imobile de langa scoli au semnalat faptul ca decizia autoritatilor ii face sa poarte masca si in propriile case."La nivelul judetului Galati este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 metri de intrarea in perimetrul scolii", se mai spune in hotararea CJSU Galati.Totodata, CJSU Galati a decis redeschiderea la interior a activitatii restaurantelor, in limita a 30% din capacitate, dupa ce, marti, anuntase inchiderea acestora in municipiul Galati si comunele Vanatori, Sendreni, Varlezi si Gohor, unde rata imbolnavirilor a depasit 1,5 la mia de locuitori dar este sub 3.In comunele Ivesti si Cuca - aflate in carantina - restaurantele si barurile raman inchise.Citeste si: