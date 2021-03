Prefectul Alin Stoica: "Vom convoca CMBSU imediat dupa ce va fi publicata hotararea de Guvern privind noile restrictii"

Prefectul a adaugat ca nu vor fi alte masuri in plus fata de cadrul legal, insa exista masuri specifice care se regasesc in anumite ordine, cum ar fi circulatia la metrou care este reglementata printr-un ordin specific."Imediat dupa ce se publica hotararea, imediat dupa publicare, pentru ca sunt masuri care nu pot fi aplicate decat dupa ce le ia Guvernul. Masuri in plus fata de cadrul legal, nu, dar ne uitam daca exista masuri specifice care se regasesc in anumite ordine, de exemplu circulatia la metrou este intr-un ordin specific", a afirmat Alin Stoica, intrebat vineri cand va avea loc sedinta CMBSU pentru a implementa la nivelul Capitalei masurile luate de Guvern.Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi ca in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 4 la mi e in ultimele 14 zile, in weekend - vineri, sambata, duminica - circulatia este permisa doar pana la ora 20.00. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia va fi pana la ora 20.00 toata saptamana. Magazinele se vor inchide la ora 18:00.Salile de fitness vor avea activitatea suspendata cand se depaseste rata de 4 la mie si se va reveni cand scade sub 3,5 la mie.