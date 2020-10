UPDATE Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a stabilit noile restrictii in Capitala: Restaurantele si barurile, inchise in interior

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

UPDATE. Prefectul Capitalei a anuntat care sunt noile restrictii in Bucuresti:- Restaurantele si barurile vor fi inchise in interior- Prezenta persoanelor in jurul scolilor: S-a impus purtarea mastii la copiii cu varsta de peste 5 ani si adulti in intervalul orar 7.45 - 21.15Revine obligatia Primariei Generale si a Primariei de sector sa delimiteze aceste zone.Masurile intra in vigoare incepand din 7 octombrie 2020.Deoarece la intalnirea de la ora 11.00 CMBSU nu a ajuns la o concluzie si o decizie, o noua sedinta va avea loc tot marti, de la ora 17.30, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro.Propunerile DSP Bucuresti, insusite deja de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, includ inchiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor private cu peste 50 de persoane in restaurante si cafenele.O alta recomandare este purtarea mastii in jurul scolilor, pe o distanta de 100 de metri, si interzicerea procesiunilor religioase in spatii deschise precum si stationarea in apropierea lacaselor de cult.Toate aceste masuri sunt propuse de catre DSP Bucuresti prefectului Gheorghe Cojanu, in contextul in care luni rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, in Bucuresti este de 1,86 si pentru a limita raspandirea coronavirusului.Astfel, DSP Bucuresti recomanda:- Interzicerea organizarii evenimentelor private in cadrul saloanelor de evenimente.- Interzicerea organizarii de evenimente private in restaurante si cafenele, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.- Obligativitatea purtarii mastii de protectie in jurul unitatilor de invatamant, pe o distanta de 100 de metri.- Interzicerea activitatilor cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se permit prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.- Interzicerea organizarii si desfasurarii de procesiuni religioase in spatii deschise precum si stationarea in apropierea lacaselor de cult.- Intensificarea actiunilor de control in transportul in comun, piete, targuri, piscine interioare.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane Vasile Banescu a transmis marti ca, pentru prezervarea fundamentalei libertati religioase, masurile sanitare privind prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie luate cu maxim discernamant si atenta bunavointa si ca trebuie justificate in mod onest de ratiuni sanitare foarte limpezi, precum si de probe indubitabile legat de respectarea sau nerespectarea regulilor in anumite locuri sau institutii.Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti. Numarul deceselor si cel al pacientilor aflati la Terapie Intensiva sunt cele mai mari de la declansarea pandemiei.Citeste si: