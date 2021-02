Compania Moderna a anuntat ca are in plan sa creasca cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin anti-Covid 19

"Pentru a optimiza resursele si oportunitatile de livrare a mai multor doze mai rapid pe fiecare piata, Moderna a propus sa umple flacoanele sale cu pana la 15 doze de vaccin, comparativ cu cele 10 de pana acum", a anuntat compania.Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat deja cresterea cu 40% a continutului flacoanelor, potrivit New York Times.O purtatoare de cuvant a companiei a declarat ca in prezent au loc discutii cu FDA si cu autoritatile din diferitele tari in care este utilizat vaccinul si ca aceasta crestere nu ar necesita nicio modificare a ambalajului flacoanelor."Orice modificare ar face obiectul aprobarii finale a diferitelor autoritati de reglementare. Ar fi nevoie de aproximativ doua pana la trei luni pentru a pune in practica orice schimbare", a adaugat ea.Pentru a creste dozele, liniile de productie ar trebui transformate, ceea ce ar dura mai putin de zece saptamani, adica pana la sfarsitul lunii aprilie, a precizat New York Times."Ar reprezenta un mare pas inainte", a declarat pentru cotidian Moncef Slaoui, fost consilier sef al programului american de vaccinare in cadrul administratiei Donald Trump "Cred ca va avea un impact pe termen scurt", a adaugat el.Peste 10% din populatia americana a primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, aproape jumatate cu cel de la Moderna si putin peste jumatate cu cel de la Pfizer.