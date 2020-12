Companiile farmaceutice vor sa foloseasca socul pentru a lupta cu coronavirusul

Socul este de mult timp utilizat in medicina traditionala din Ungaria. Inainte de pandemia de coronavirus , 90% din recolta de soc era vanduta in industria alimentara, unde era utilizat drept colorant natural pentru inghetata, gem sau dulciuri. Doar restul de 10% era utilizat in produse medicale. Acum socul a devenit o marfa pretioasa iar preturile au crescut si ele.Testele au aratat ca siropul de soc poate ajuta la tratamentul gripei. Unii doctori sustin ca socul poate ajuta si la refacerea organismului in cazul infectiilor respiratorii, inclusiv in cazul coronavirusului, dar trebuie efectuate mai multe studii."Multi producatori de suplimente medicale vor soc, chiar daca nu au lucrat cu asa ceva inainte", spune Gyorgy Csizmadia, directorul cooperativei Elderberry Sales Co din satul Sarszentagota. Csizmadia si colegii sai abia tin pasul cu cererea.O recolta mai mica decat de obicei a contribuit si ea la cresterea de patru ori a preturilor pana la peste 400 de forinti (1,32 dolari) per kilogram.Erika Balaicza, doctor si specialist in utilizarea ierburilor in medicina, spune ca socul poate ajuta la recuperare in cazurile de infectii respiratorii virale. Cu toate acestea, socul nu poate ucide virusul si poate fi utilizat numai pentru a sprijini tratamentul unei infectii, precizeaza Erika Balaicza.Potrivit datelor oficiale, in 2019 Ungaria a produs 16.000 de tone de soc.