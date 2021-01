Comuna Ciorogarla, carantina de sapte zile. Este a doua oara cand aceasta localitate intra in lockdown

"In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sanatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar de Stat dr. Raed ARAFAT, a emis in data de 11.01.2021, ordinul de carantinare zonala, timp de 7 zile, pentru comuna Ciorogarla, judetul Ilfov, incepand cu data de 12.01.2021, ora 05:30", se arata intr-un comunicat al Prefecturii Ilfov.Propunerea Directiei de Sanatate Publica Ilfov si avizul Institutului National de Sanatate Publica privind carantinarea comunei Ciorogarla au fost transmise catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, care a inaintat Hotararea CJSU Ilfov nr. 02/11.01.2021 catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii Ordinului Comandantului Actiunii (OSDSU nr. 6170 din 11.01.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciorogarla, judetul Ilfov).Pe 13 noiembrie 2020, ziua in care comuna Ciorogarla a intrat in primul ciclu de carantinare, rata de incidenta era de 7,99 la 1000/locuitori, iar la finalul ciclului de carantinare rata a fost de 4.45 la 1000/locuitori. Astazi, 11 ianuarie 2021, se constata o tendinta de crestere accentuata a ratei de incidenta cumulata pentru ultimele 14 zile, care a atins valoarea de 9,83/1.000 locuitori.Citeste si: