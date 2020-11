Comuna Ciugud, cea mai ridicata rata de infectare din judetul Alba - 11,94 la mia de locuitori

"A fost identificat un focar la un operator economic din zona industriala a comunei Ciugud, fiind depistate 16 noi cazuri, dupa ce in 7 noiembrie a aparut primul caz, iar in 13 noiembrie, alte 3 cazuri", au precizat reprezentantii DSP Alba.In total, in Alba, dupa prelucrarea, joi, a 681 de probe, au fost confirmate cu COVID-19 un numar de 179 de persoane, dintre care 47 in Alba Iulia, 23 in Blaj, 21 in Cugir, 19 in Sebes si 16 in Ciugud.Rata de infectare pe judet este de 6,19.In Ciugud, aceasta era vineri de 11,94, in Blaj de 11,64, in Alba Iulia de 10,06, in Sebes de 8,57, in Cugir de 8,35, iar in Abrud de 7,91. Toate aceste UAT-uri se afla in carantina de marti.De la mijlocul lunii martie, in judet au fost testate pozitiv 8.729 de persoane, din care 5.631 au fost declarate vindecate, iar 227 au decedat.Numarul total de teste realizate pana acum in Alba este de 118.683.