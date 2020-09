Comuna din Buzau, in scenariul rosu, din cauza unui focar de coronavirus intr-un azil. Municipiul Buzau este in scenariul galben

Potrivit raportului prezentat luni de INSP, in judetul Buzau, cea mai mare rata de infectare se regaseste in localitatea Cernatesti, 3.94, cazuri la mia de locuitori, aici urmand a fi aplicat scenariul rosu.Rata mare de infectare din aceasta localitate este generata de aparitia unui focar de coronavirus intr-un azil din localitatea Aldeni, unde sunt 16 cazuri noi raportate in ultima saptamana.Alte 12 localitati din judetul Buzau ar urma sa invete in sistem hibrid, fiind in scenariul galben. Printre acestea se afla si municipiul resedinta de judet care are o rata de infectare de 1.09 la 1.000 de locuitori.In orasul Rm.Sarat, rata de infectare este de 1.68, fiind, de asemenea, generat de prezenta unui focar cu 55 de cazuri intr-un azil de batrani.In sistem hibrid, si din banci, si de acasa, ar urma sa invete elevii din Patarlagele, Magura, Ziduri, Tintesti. Acelasi sistem de invatare ar urmasa se aplice la Scutelnici, Stalpu, Costesti, Galbinasi si Rusetu.Restul localitatilor buzoiene sunt in scenariul verde, care presupune ca elevii sa fie prezenti in banci.Ar putea exista insa si o alta situatie, aceea ca autoritatile din localitatile cu o incidenta scazuta sa decida sistem hibrid, daca nu vor putea asigura spatiul necesar intre copii astfel incat ei sa fie in siguranta la scoala.In judetul Buzau, luni, au fost raportate 72 de cazuri noi, judetul ajungand la un total de 2.449 de bolnavi de COVID-19, dintre care 1.849 de persoane s-au vindecat, iar 88 au decedat.