Comuna din Galati care a intrat in carantina. S-a revenit la declaratia pe propria raspundere

Cererea de instituire a carantinei a apartinut CJSU Galati, iar Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei a aprobat si emis ordinul in acest sens, incepand cu data de 08 octombrie, ora 05.00, pe o perioada de 14 zile.In acest interval, in/din zona carantinata este permisa intrarea/iesirea pentru mijloacele de transport auto destinate transportului calatorilor/de marfa, fara oprire, care se deplaseaza in alte localitati decat cea carantinata, avand ca itinerarii: DN 24 D Galati - Barlad; DJ 255 Rediu - Cuca - intersectie cu DN 24 D; DJ 255 Fartanesti - Cuca - intersectie cu DN 24 D;Transportul de marfa, materii prime sau alimente pentru populatie se realizeaza pe baza documentelor justificative, care sa indice scopul si destinatia transportului; Voluntarii vor asigura alimente, medicamente si bunuri de stricta necesitate, pe baza unei adeverinte eliberate de catre Primaria Cuca. Lista de voluntari va avea un numar de maxim 15 persoane si va fi intocmita de catre Primaria Cuca, componenta acesteia ramanand neschimbata pe toata durata institurii masurii si avizata de catre Centrul Judetean pentru Coordonare si Conducere a Interventiei Galati;Persoanele ce desfasoara activitati agricole vor completa declaratia pe proprie raspundere pentru a se putea deplasa.Din/in zona carantinata este permisa iesirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc in zona de carantina, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitare, sanitar-veterinare, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor, transporturilor si activitatilor cu caracter religios, doar pentru situatii exceptionale care tin de mentinerea serviciilor publice sau operationale. Toate persoanele ce parasesc zona carantinata vor prezenta autoritatilor legitimatia de serviciu (valabila pentru institutiile bugetare) sau adeverinta de salariat eliberata de angajator, stampilata si semnata de catre acesta (valabila pentru celelalte categorii), ori dupa caz, declaratia pe proprie raspundere.In toate spatiile publice, atat cele interioare cat si cele exterioare, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura.Intrarea-iesirea persoanelor si vehiculelor in/din localitatea carantinata se va efectua doar prin filtrele instituite de fortele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;Se interzice cu desavarsire deplasarea persoanelor aflate in izolare / carantina in afara domiciliului, resedintei, ori adresei declarate pentru izolare/carantina in comuna Cuca; monitorizarea respectarii acestei masuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, in baza Planului integrat de actiune, elaborate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati.Este interzisa circulatia persoanelor si a vehiculelor in intervalul orar 22.00 - 06.00; exceptie fac bolnavii cronici aflati in evidentele unitatilor sanitare, femeile gravide, urgentele medicale si vehiculele aflate in tranzit.Este permisa deplasarea pentru aprovizionare cu marfa a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate in intervalul orar 06.00-22.00 pe baza declaratiei pe proprie raspundere, insotita dupa caz, de copie a certificatului de inregistrare fiscala, adeverinta de la angajator (in situatia in care nu efectueaza administratorul societatii comerciale deplasarea) si respectiv de documente justificative de achizitie/transport.Este interzisa intrarea in comuna carantinata a operatorilor economici ce desfasoara activitati de curierat si care livreaza/preiau comenzi la/de la cetatenii unitatii administrativ teritoriala carantinate; in acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua in zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; exceptie fac doar operatorii economici mai sus-specificati, aflati in tranzit; Administratorii sau detinatorii spatiilor comerciale din zona de carantina vor asigura triajul observational, masurarea temperaturii si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru persoanele care intra/ies din spatiul comercial.