Comuna din Romania in care incidenta infectarilor cu COVID-19 atinge aproape 12 la mie. Motivul pentru care autoritatile nu introduc carantina

Desi valorile sunt extrem de crescute, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj nu plaseaza comuna in carantina."Este foarte important modul in care a debutat cresterea incidentei acolo, modul in care evolueaza numarul de cazuri si conditiile din comunitate", spune sefa DSP Salaj, Ligia Marincas, conform Adevarul Asa cum mai arata sursa citata, sefa DSP explica cum s-a ajuns la acesta situatie din Carastelec: "Comuna are aproape 1.100 de locuitori, este, asadar, o comunitate mica, de aceea cele 12 cazuri active dau o incidenta atat de mare. In ultimele doua saptamani s-a inregistrat un focar familial cu sase cazuri; deci intr-o casa unde sunt adulti, copii, batrani, din trei generatii, avem automat sase cazuri.Celelalte cazuri sunt in cateva gospodarii din jurul acestui focar. Nu cred ca trebuie sa inchidem o intreaga comunitate pentru trei sau patru case in care avem cazuri confirmate. In plus, s-a facut o anamneza si o ancheta epidemiologica corecte, am carantinat contactii acestor persoane, pentru a limita cresterea incidentei".