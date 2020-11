Comuna in care locuieste premierul Ludovic Orban a intrat in carantina. Lista tuturor localitatilor din Ilfov care au intrat in acelasi scenariu

Aceasta este comuna in care locuieste premierul Ludovic Orban . Potrivit Prefecturii Ilfov, rata de infectare la Dobroesti este de 10.57.Potrivit declaratiei sale de avere, premierul are o casa in satul Dobroiesti. El a si votat, la alegerile locale din septembrie, la o sectie de votare din Dobroesti.Sase localitati din Ilfov si opt din Constanta intra, incepand de sambata seara, de la ora 22, in carantina zonala. Arafat a emis ordinul."In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, respectiv Constanta, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sananatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis in data de 21.11.2020, ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru Otopeni, Magurele cu satele apartinatoare Alunisu, Dumitrana, Magurele, Pruni si Varteju, Corbeanca cu satele apartinatoare Ostratu, Petresti si Tamas, Popesti Leordeni, Dobroiesti cu satele apartinatoare Dobroesti si Fundeni si Mogosoaia, din Judetul Ilfov", se arata intr-o informare transmisa de GCS.De asemena, din judetul Constanta, urmeaza sa intre in carantina Lumina, Costinesti, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Valu lui Traian si Techirghiol.Carantina pentru localitatile din Judetul Ilfov intra in vigoare in data de 21.11.2020, de la ora 22:00.Carantina pentru localitatile din Judetul Constanta intra in vigoare in data de 21.11.2020, de la ora 20:00.