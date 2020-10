Carantina intr-o comuna din Maramures. Rata de incidenta a ajuns la 4,69% la mia de locuitori

Autoritatile recomanda evitarea deplasarilor neesentiale prin zona carantinata. Tranzitarea localitatii este permisa, fiind interzisa oprirea. Persoanele care se deplaseaza in zona carantinata vor prezenta autoritatilor documente care sa justifice necesitatea deplasarii.In context, primarul comunei Recea, Pavel Octavian, a precizat ca 12 cazuri de persoane infectate au fost inregistrate in randul angajatilor din primarie, iar in urma cu doua zile la nivelul comunei erau inregistrate alte 27 de cazuri.La nivelul judetului Maramures starea de carantina a mai fost declarata in cursul saptamanii trecute in comunele Petrova si Viseu de Jos.