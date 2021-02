Noi reguli pentru concediile medicale ale celor aflati in carantina si izolare. Senatul a adoptat o ordonanta vizand somajul tehnic

Cat s-a cheltuit cu pandemia de coronavirus

Este vorba despre proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.Aceasta OUG prevede ca "persoanele asigurate, pentru care a fost instituita masura izolarii la domiciliu sau intr-un un loc declarat, beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in baza certificatelor de concediu medical, acordate de catre medicul de familie ca urmare a documentelor eliberate de catre directiile de sanatate publica, si peste termenul de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 180/2020, avand in vedere volumul de activitate al acestor institutii".Proiectul mai prevede reducerea la maximum 10% a procentului de 50% reglementat in OUG 180/2020 in cazul nerespectarii culpabile de catre medicul de familie a oricareia dintre obligatiile contractuale, procent care se va aplica gradual, in functie de numarul de abateri.Celalalt proiect aproba ordonanta de urgenta a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale si pentru reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii cauzate de evolutia raspandirii infectiilor determinate de virusul SARS-CoV-2.Astfel, aceasta OUG prelungeste pana pe data de 30 iunie a acestui an acordarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca al salariatilor si a indemnizatiei de somaj tehnic pentru angajati.Cele doua proiecte de lege de aprobare a celor doua OUG au fost votate de Senat ca prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor. Executia preliminara a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde de lei , adica 9,79% din PIB, a anuntat miercuri seara, 27 ianuarie, Ministerul de Finante."Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", arata ministerul.