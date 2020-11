Conducere militara la Directia de Sanatate Publica Sibiu. Cine e noul director

Colonelul Daniel Chelcea a declarat ca o sa verifice personal situatia din fiecare spital din judet dupa ce isi va intra in atributii miercuri dimineata, scrie Agerpres. Col. Chelcea este medic primar ORL, sef al sectiei ORL a Spitalului Militar Sibiu si, de asemenea, loctiitor al comandantului.Si functia de director adjunct de la DSP va fi ocupata tot de un militar."In primul rand o sa fie o perioada in care o sa analizez resursele si problemele si greutatile de acolo. Sper ca perioada asta sa fie extrem de scurta, cat de scurta, in functie de ce gasesc. O sa merg pe teren, o sa vad spitalele, o sa vad pe cine ne putem baza, ce putem sa facem acolo. Ca si masuri, cand o sa am o imagine clara, atunci o sa discutam despre ea", a precizat noul director DSP Sibiu, medicul colonel Daniel Chelcea.CITESTE SI: Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, infectat cu SARS-CoV-2 Intrebat ce mesaj are pentru sibieni, noul director DSP a transmis: "Sa poarte masca. Sa avem rabdare ca lucrurile vor trece".Medicul Gabriel Budescu a demisionat vineri din functia de director general al DSP Sibiu, iar director adjunct a fost medicul Adela Morar.Judetul Sibiu ramane pe primul loc in Romania in privinta ratei de infectare, situata la 9 la mia de locuitori, iar in municipiul Sibiu, aflat in a doua zi de carantina, rata a crescut la 13,63 la mia de locuitori marti.CITESTE SI: Municipiul Sibiu, rata de infectare de peste 13 cazuri la mia de locuitori