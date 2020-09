Trei persoane de la conducerea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, confirmate cu COVID-19

"Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei informeaza ca, in cursul zilelor de 29 si 30 septembrie, trei persoane cu functii de conducere in cadrul ADR au fost depistate pozitiv cu SARS-CoV-2. In regim de urgenta, au fost informate toate departamentele din cadrul institutiei si au fost luate toate masurile care se impun in relatia cu autoritatile competente, precum si masurile de protectie pentru colegi si colaboratori", precizeaza ADR intr-un comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, in prezent, in cadrul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, angajatii isi desfasoara activitatea in regim mixt - prezenta fizica si telemunca, cu respectarea dispozitiilor legale.