Conducerea Spitalului Judetean Galati, precizari privind deficitul de personal: In momentul de fata suntem in imposibilitatea de a transfera cadre medicale din sectia ATI catre ATI mobil

Intr-un comunicat de presa, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Galati precizeaza ca, in luna iulie, in acest spital s-au investigat, consultat si tratat 14.062 de pacienti, "nu 1.800 asa cum a recomandat domnul ministru al Sanatatii".Intr-un alt comunicat transmis in cursul zilei de marti, conducerea SJU mentioneaza lipsa de cadre medicale cu care se confrunta spitalul."Pentru medici, conform normativului, limita minima este de 28 de angajati, limita maxima este de 36 de angajati. In prezent sunt ocupate 18 posturi de medici ATI, dintre care 2 sunt suspendate pe perioada concediului de crestere a copilului, iar un post este suspendat pentru concediu de boala de lunga durata. Rezulta ca, in momentul de fata, personalul existent este de 15 medici, care au urmatoarele grade profesionale: 4 medici primari, 6 medici specialisti, 5 medici rezidenti. Medicii care pot asigura garda fara a fi dublati sunt doar medicii primari si medicii specialisti. Dupa cum se poate observa, incadrarea este sub limita inferioara a normativului, cei 15 medici ATI deservesc 3 linii de garda, asigurand acordarea anesteziei la cele 18 sali de operatie, 12 paturi ATI Covid si 33 de paturi ATI spital (activitate curenta). In luna iulie 2020, in cele 18 sali de operatie in care medicii anestezisti isi desfasoara activitatea, s-au efectuat 633 de interventii chirurgicale la care au acordat anestezie cei 10 medici primari si specialisti", arata sursa citata.De asemenea, conducerea SJU Galati mentioneaza ca desfasurarea activitatii in ATI mobil presupune infiintarea unei a patra linii de garda ATI, fapt imposibil de realizat in momentul actual, cu personalul existent.Pe de alta parte, deficit de personal s-ar inregistra si in ceea ce priveste cadrele medii: "Pentru cadrele medii (asistenti medicali), normativul de personal prevede ca si limita minima 75 angajati iar limita maxima de 102 angajati. Personalul existent in momentul de fata este de 64 de asistenti medicali. In ceea ce priveste personalul auxiliar (infirmiere, ingrijitoare, brancardieri), normativul prevede limita minima 55 si limita maxima 58, iar personalul existent este in numar de 32 angajati.Conform sursei citate, pentru ca unitatea mobila ATI sa devina functionala este nevoie de 5 medici (primari sau specialisti), 15 asistenti medicali si 10 cadre auxiliare."In momentul de fata suntem in imposibilitatea de a transfera cadre medicale din cadrul sectiei ATI catre ATI mobil, iar deplasarea cadrelor medicale intre cele doua locatii (una situata in interiorul spitalului, cealalta in exterior) este imposibila avand in vedere specificul sectiei si starea critica in care se afla pacientii", spune conducerea spitalului.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a vorbit, luni, la Galati despre management defectuos la Spitalul Judetean, dupa ce a constatat ca unitatea mobila ATI nu functioneaza, acuzandu-se lipsa de personal.Ministrul a afirmat ca spitalul are 18 medici ATI, are doar 300 de pacienti, dintr-un total de 1.800 cati ar trebui sa fie, sunt 2.000 de cadre medicale disponibile, dar conducerea unitatii nu gaseste personal pentru operationalizarea sectiei mobile."La Spitalul Judetean din Galati sunt 18 medici ATI. Credeti ca ar putea sa coboare in acel loc, cineva (unitatea mobila ATI - n.r)? Eu zic ca da (...) Daca vreti o parere personala si nu numai personala, la Spitalul Judetean este un prost management, in care ai doar 300 de pacienti dintr-un total de 1.800 cat trebuie sa fie, ai 2.200 de cadre din care 193 sunt infectate si tu nu poti justifica un personal care sa mearga jos?", a afirmat Nelu Tataru, dupa o vizita la Spitalul Judetean Galati.Ministrul a spus ca managementul spitalului trebuia sa gaseasca solutii pentru personalul sectiei mobile, avand in vedere ca a primit-o a doua zi dupa ce a solicitat-o.Unitatea mobila ATI a fost trimisa pe 14 iulie la Spitalul Judetean "Sf. Andrei" din Galati, dar nu este inca functionala, acuzandu-se lipsa de personal.