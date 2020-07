20 de organizatii ii cer lui Iohannis sa promulge legea prin care elevii si profesorii primesc laptopuri sau tablete conectate la internet

Organizatiile care semneaza apelul

"Inca din 11 martie 2020, atunci cand cursurile au fost suspendate, 900.000 de elevi din Romania au fost lasati in afara sistemului public de invatamant, dreptul lor la educatie fiind incalcat, desi acest drept este stipulat in Constitutia Romaniei si Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care sta la baza functionarii intregului sistem educational.Dreptul la educatie a fost incalcat intrucat educatia nu a putut continua in comunitatile dezavantajate, acolo unde dispozitivele conectate la Internet si accesul la retelele educationale raman o utopie. Dreptul la educatie a fost incalcat pentru ca statul roman nu a furnizat accesul la scoala online pentru elevii si profesorii care traiesc la limita subzistentei, iar acest aspect s-a transpus in rezultatele ingrijoratoare la Evaluarea Nationala (jumatate dintre elevii din mediul rural nu au putut obtine o nota de promovare la Matematica) si la examenul de Bacalaureat, unde a fost inregistrata cea mai scazuta rata de promovare din ultimii 6 ani", se arata in scrioarea deschisa initiata de Consiliul National al Elevilor.Potrivit organizatiei, care citeaza date Eurostat, in Romania, 380.000 de copii cu varsta intre 3-17 ani nu urmau nicio forma de invatamant la inceputul anului 2019. 38,1% dintre copii se afla in risc de saracie sau excluziune sociala, iar aproape o cincime dintre copiii sub 6 ani traiesc in conditii de deprivare materiala severa."Investitiile autoritatilor in educatie sunt minime: in perioada 2012 - 2014, perioada pentru care datele sunt disponibile, Romania a ocupat ultimul loc din Uniunea Europeana din punct de vedere al cheltuielilor pentru educatie ca procent din PIB.Pentru a interveni in diminuarea acestui fenomen este nevoie de eforturi sustinute, pe termen lung, care sa acopere nevoile copiilor atat pe plan educational, dar si social (conform organizatiei Salvati Copiii). Abandonul scolar ramane in mediul rural un motiv serios de ingrijorare. Motivele abandonului scolar dupa clasa a VIII-a sunt reprezentate de rezultatele scolare slabe ale copiilor (51%), costul mare al educatiei (56%) si preferinta adolescentilor de a lucra pentru a avea un venit (31%). (conform Raportul de Bunastarea Copilului din mediul rural 2018, World Vision Romania)", a mai transmis Consiliul NAtional al Elevilor.Elevii atrag atentia ca riscul de saracie sau excluziune sociala in randul copiilor este mult mai mare decat in randul adultilor (35,8% fata de 30,2 - date Eurostat 2019)."Riscul de saracie sau excluziune sociala variaza de la 18,6% in marile orase, la 24,9% in orasele mici si suburbii si atinge un ingrijorator nivel de 45,5% in mediul rural. Impactul statutului socio-economic este vizibil si in ceea ce priveste rezultatele participarii la educatie. Ultimele rezultate ale Programului privind evaluarea internationala a elevilor (PISA 2018) al OCDE plaseaza Romania printre tarile care inregistreaza o puternica legatura intre statutul socioeconomic al elevilor si performantele inregistrate de acestia.Doar 8,8% din copiii romani din mediile socio-economice precare reusesc sa depaseasca dezavantajul si sa performeze printre primii, iar fata de testarile anterioare (2012 si 2015) elevii au devenit mai slabi la matematica si stiinte. De altfel, tara noastra se numara printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 recomanda interventii educationale in favoarea elevilor dezavantajati", mai arata organizatia.Potrivit semnatarilor scrisorii, "o investitie in sectorul educational inseamna o investitie in societate"."Noi, semnatarii acestei scrisori deschise, reprezentanti ai organizatiilor de profil, va solicitam promulgarea si implementarea L327/2020, o initiativa legislativa prin care Executivul va putea sa asigure accesul nemijlocit la educatie online pentru toate categoriile de elevi si profesori, astfel incat procesul instructiv-educativ va putea continua independent de evolutia pandemiei provocate de Coronavirus. Aceasta initiativa legislativa trebuie promulgata de urgenta si implementata cu rigurozitate, astfel incat luna septembrie va fi o luna in care toti elevii se vor intoarce la scoala, nu doar cei care au un statut socio-economic confortabil. Orizontul spre care tintim este ca digitalizarea echitabila a educatiei sa devina o prioritate pentru sistemul de invatamant.In acest sens, autoritatile publice trebuie sa faca eforturi pentru indeplinirea acestui scenariu: procesul educational devine parte din viata elevului si nu se limiteaza la o cladire pe care o numim scoala. Procesul instructiv-educativ trebuie sa devina unul participativ, incluziv, transparent si sa se plieze pe realitatea impusa de evolutia tehnologica", mai arata organizatiile semnatare.Scrisoarea initiata de Consiliul National al Elevilor este semnata si de Comunitatea Declic, Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, Organizatia Salvati Copiii Romania, Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania, Coalitia pentru Educatie, Uniunea Liceenilor Maghiari (MAKOSZ), Asociatia Elevilor din Constanta, Asociatia Liga Elevilor Meseriasi, Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov, Asociatia Valceana a Elevilor, Asociatia Elevilor din Maramures, Fundatia Agentia Impreuna, Asociatia Human Catalyst, Asociatia Scolilor Particulare din Romania, Roma Education Fund, World Vision Romania si Platforma civica Aresel.