Motivul pentru care autoritatile din Constanta au decis sa nu scoata municipiul de sub carantina pana pe 1 ianuarie 2021. Doua localitati vor iesi mai devreme

Autoritatile au mentionat ca se inregistreaza un risc epidemiologic ridicat in ciuda scaderii constante a ratei de incidenta. Alte doua localitati din judetul Constanta vor iesi din carantina mai repede cu o zi decat era programat.Prefectura Constanta a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca in urma analizelor de risc trimise de Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta, INSP a avizat iesirea din carantina pentru localitatile Ovidiu (1 ianuarie, ora 00:00) si Gradina (30 decembrie, ora 12:00), mentionand ca aceasta decizie a avut ca fundament scaderea ratei de incidenta sub media nationala, alaturi de alte criterii cuprinse in analizele de risc.Orasul Ovidiu urma sa iasa din carantina pe data de 2 ianuarie, de la ora 20, iar comuna Gradina, pe 31 decembrie, de la ora 20."In ceea ce priveste municipiul Constanta, propunerea este sa fie mentinuta masura de carantina, pana la expirarea celor 14 zile prevazute in ordinul DSU. Se considera ca, in municipiul Constanta, inca este un risc epidemiologic ridicat, in ciuda scaderii constante a ratei de incidenta", se arata in comunicat.Prefectul Silviu Cosa a afirmat ca situatia este pe un trend imbucurator in municipiul Constanta, dar ca nu se va iesi mai repede din carantina, ci la data la care era programat sa se intample acest lucru."De aproape o luna si jumatate, municipiul resedinta de judet este in carantina si le cerem oamenilor cateva zile de rabdare. Sunt semne clare ca situatia este pe un trend imbucurator, dar inca nu ne aflam sub media pe tara privind rata de incidenta. De aici, hotararea autoritatilor de a mentine masura. Acest lucru nu trebuie confundat cu o prelungire a carantinarii zonale. Suntem convinsi ca acestea sunt ultimele zile de carantina pentru constanteni.Dar normalitatea depinde foarte mult de fiecare dintre noi. Daca vom respecta recomandarile si cifrele vor fi intr-o continua scadere, putem spune ca suntem pe drumul cel bun. In caz contrar, ne vom lovi, din nou, de restrictii, lucru pe care nu si-l doreste nimeni", a declarat Silviu Cosa.Municipiul Constanta se afla in carantina din data de 20 noiembrie. Incidenta pe municipiu este 4,71, iar in judet - 3,22 la mie.