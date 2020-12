Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta, Ilfov si Bucuresti raporteaza cele mai mari rate de incidenta

Rata de incidenta in municipiula ajuns la 6,99 la mia de locuitori, judetul raportand 510 cazuri noi in ultimele 24 de ore si un total de 21.283 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este, cu o rata de incidenta de 6,94 la o mia de locuitori si 664 de imbolnaviri raportate in ultimele 24 de ore si un total de 18.724 de cazuri.ocupa locul trei in clasament, cu o rata de incidenta de 6,76. Capitala a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.762 de infectii noi cu virusul SARS-CoV-2, aducand totalul la 81.504.In clasamentul judetelor cu cele mai mari rate de infectare urmeaza, cu o incidenta de 5,3, urmat de judetele Brasov (4,93) si Sibiu (4,25).La polul opus au mai ramas doar trei judete: Harghita (1,04), Gorj (1,15) si Olt (1,22), toate fiind in scenariul verde.Autoritatile au transmis joi, 10 decembrie, un nou raport privind evolutia coronavirusului in Romania. Au fost inregistrate 7.067 de cazuri noi si 127 de decese, in ulimele 24 de ore, iar la ATI sunt internati 1,288 de pacienti.