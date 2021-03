Municipiul Constanta intra in scenariul rosu. Din aceasta noapte intra in vigoare mai multe restrictii

Prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, a declarat, miercuri, ca in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost constatata depasirea pragului de 3 la mie in ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19."Urmare a intrunirii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a constatat depasirea pragului de 3 la mie a ratei de incidenta ceea ce inseamna ca automat intra in vigoare masurile specifice acestui prag, cele mai de impact fiind cele legate de operatorii economici care prepara hrana, ma refer la restaurante.Ei vor avea voie sa functioneze doar in sistem delivery sau la terase, in spatii deschise. De asemenea, se interzice functionarea salilor de spectacole, a cinematografelor, teatrele si altor institutii de acest gen. Jocurile de noroc sunt interzise, putand functiona doar vanzatorii de bilete de tip loto si bilete de pariu, dar doar pentru achizitionarea acelor bilete dupa care trebuie parasita incinta spatiului respectiv", a afirmat Silviu Cosa.El a precizat ca scolile vor functiona ca si pana acum, singura modificare fiind ca elevii din ciclul terminal vor invata in sistem hibrid."Scolile, prin modificarea la sfarsitul saptamanii trecute, a ordinul 3235, vor functiona si la depasirea pragului de trei la mie pana la depasirea unui prag de sase la mie, dar intr-un sistem hibrid, in sensul in care copiii din invatamantul prescolar si elevii din ciclul primar, precum si cei din ani terminali vor veni la scoala, cu mentiunea ca cei din ani terminali vor aplica acel sistem hibrid, in sensul in care jumatate din ei vor fi prezenti fizic la cursuri, ceilalti in sistem online", a explicat prefectul Constantei.Masura intra in vigoare joi, la ora 00.00, si este valabila timp de 14 zile.Miercuri, rata de incidenta in municipiul Constanta este de 3,20.Cele mai recente date privind evolutia pandemiei de coronavirus in tara noastra arata ca nuamrul cazurilor noi in Romania este peste 4.500 , iar in ATI sunt peste 1.000 de persoane