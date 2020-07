Prefectul de Constanta: Masca va fi obligatorie in zonele de promenada si in statiunile turistice, unde se creeaza aglomerari, intre orele 18.00- 24.00

"Am decis completarea spatiilor de internare a pacientilor Covid prin suplimentarea cu 36 de locuri la Spitalul din Mangalia. Astfel, unitatea medicala devine spital suport covid", a declarat Prefectul de Constanta George Niculescu.El a mai precizat ca, incepand de la 1 august, masca devine obligatorie in spatii deschise in care distanta fizica de doi metri nu se poate respecta, respectiv piete, targuri, curtile exterioare lacaselor de cult, peroanele garilor, statiile de autobuz, etc.Aceasta va fi obligatorie si pentru zonele de promenada din judetul Constanta, in toate statiunile turistice de interes national, respectiv cele traditionale unde se creeaza aglomerari, masca devine obligatorie intre orele 18:00 - 24:00.