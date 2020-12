Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a fost depistat pozitiv cu COVID-19

"Presedintele AEP (...) a fost depistat pozitiv cu COVID-19 in urma testarii Real-Time PCR efectuate astazi, 1 decembrie 2020. Mentionam ca ieri, 30 noiembrie 2020, oficialul a mai efectuat un test rapid COVID-19 la Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu 'Dr. Nicolae Kretzulescu', al carui rezultat a iesit negativ", se arata intr-un comunicat al AEP.Conform sursei citate, presedintele institutiei isi va desfasura in continuare activitatea ca membru al Biroului Electoral Central (BEC) in regim de videoconferinta, iar atributiile detinute in cadrul AEP vor fi preluate de vicepresedintele Zsombor Vajda "Dat fiind acest context, presedintele AEP a luat decizia de a transmite o cerere pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile) si da asigurari ca activitatea de organizare a alegerilor va continua in ritm normal, astfel incat desfasurarea acestora sa aiba loc in conditii optime, cu respectarea masurilor de protectie sanitara care se impun", se mai mentioneaza in comunicat.