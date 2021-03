Constantin Simirad, fostul primar al Iasiului, a ajuns la ATI, in urma infectarii cu COVID-19

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, dr. Florin Gramada, a declarat ca Simirad a fost internat din cursul zilei de duminica la Terapie intensiva pentru ca a fost confirmat pozitiv la COVID-19.Potrivit acestuia, in cursul diminetii de luni, starea sa era stabila si avea o evolutie buna.Constantin Simirad are 79 de ani. El a indeplinit functia de primar al Iasiului in perioada 1992-2003, fiind numit apoi ambasador al Romaniei in Cuba, timp de trei ani, pana in 2006. In 2008 Simirad a candidat la sefia Consiliului Judetean, functie castigata pe listele PSD