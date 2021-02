Divergente in Uniunea Europeana privind pasapoartele de vaccinare. Statele care sunt pro si cele care sunt contra

- Destinatiile de vara sustin ideea -

Majoritatea tarilor insorite din sudul UE, care depind de turism, sunt pentru. Luna trecuta, Grecia - in speranta ca va salva domeniul turismului - a cerut Comisiei Europene sa permita utilizarea "certificatelor de vaccinare" pentru calatorii in UE. In afara de asta, Grecia a semnat luni un acord cu Israelul pentru a le permite celor vaccinati deplasarile intre cele doua tari.Intre cele 27 de state membre ale UE continua insa discutiile privind regulile comune si datele pacientilor care trebuie comunicate pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare. Pana acum nu s-a ajuns la o pozitie comuna privind drepturile care ar putea fi conferite de astfel de certificate.Spania, care este de asemenea dornica sa primeasca din nou turisti , nu a lansat deocamdata un pasaport de vaccinare, dar ministrul de externe, Arancha Gonzales Laya, considera ca ar fi "un element foarte important pentru restabilirea in siguranta a mobilitatii".Si Italia considera ca un astfel de document ar putea deschide mai rapid calea catre "activitati normale", asa cum s-a exprimat oficialul responsabil de gestionarea urgentei sanitare, Domenico Arcuri. Suedia si Danemarca au anuntat deja certificate electronice care ar putea permite purtatorilor sa calatoreasca in strainatate, sa intre in stabilimente sportive sau culturale ori - in cazul Danemarcei - sa ia masa in restaurante.Islanda, care nu este membra a UE, dar are legaturi cu aceasta ca parte a Spatiului Schengen, a inceput sa emita certificate digitale in ianuarie, in vederea facilitarii deplasarilor internationale.In Estonia, cei care pot dovedi la intrare ca sunt vaccinati sau detin un test COVID-19 negativ sunt scutiti de carantina. O firma locala, Guardtime, a inceput o schema pilot de certificare, iar tara colaboreaza cu Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru dezvoltarea la nivel international.In principiu, OMS sustine certificatele de vaccinare pentru a monitoriza mai bine imunizarea, dar critica ideea utilizarii lor ca o conditie pentru calatorii.Franta a exprimat rezerve privind utilizarea certificatelor de vaccinare ca indiciu al sigurantei activitatilor practicate inaintea pandemiei. "Nu toata lumea are acces la vaccinuri. Si nu stim daca acestea impiedica transmiterea", a declarat in ianuarie ministrul sanatatii, Olivier Veran. Dezbaterea trebuie sa inceapa "peste cateva luni", a spus el.Si Germania se opune acordarii de privilegii fata de restul populatiei pentru o minoritate vaccinata. Nu exclude insa impunerea unei astfel de cerinte in sectorul privat. "Daca un proprietar de restaurant doreste sa deschida numai pentru persoanele vaccinate, va fi dificil de interzis asta conform legislatiei curente", a declarat ministrul justitiei, Christine Lambrecht.Polonia nu ia in considerare deocamdata un "pasaport de vaccinare", desi dispune de o aplicatie pentru smartphone care arata starea celor vaccinati si care permite detinatorilor sa evite carantina la sosirea in tara.Guvernul Belgiei, de asemenea, este impotriva conditionarii activitatilor de "pasapoartele" de vaccinare. Pentru calatorii, urmareste recomandarile la nivelul UE si cele ale OMS. In intreaga Uniune Europeana , se vaccinasera complet cu doua doze, pana miercuri 10 februarie, cel putin 5,5 milioane de oameni, adica 1,2% din populatie, conform datelor oficiale nationale colectate si sintetizate de AFP.Cel putin 12,8 milioane de oameni - 2,8% din populatia Uniunii - primisera cel putin o doza, care asigura o imunitate partiala la coronavirus