Controale in gari si trenuri. Multi calatori au fost prinsi ca nu aveau bilete si nu purtau masti de protectie

Peste 500 de controale in prima jumatate a anului

"La bordul trenurilor CFR Calatori, purtarea mastii de protectie este obligatorie pe toata durata calatoriei, inclusiv la urcarea si coborarea din vagon. Pentru protectia calatorilor si a personalului nostru, masca trebuie purtata corect, astfel incat sa acopere gura si nasul", transmite Politia Romana care subliniaza ca in timpul actiunilor, reprezentantii Politiei TF dispun masuri pentru portul mastii de protectie si acolo unde este cazul aplica sanctiuni.Totodata, actiunile comune vizeaza si legalitatea calatoriei pentru descurajarea persoanelor care calatoresc fara bilet, precum si evaluarea modului in care personalul feroviar isi indeplineste atributiile de serviciu. Facem apel la calatori sa nu urce in tren fara bilet in situatia in care la casa de bilete/ghiseu li se comunica faptul ca locurile au fost epuizate. Recomandarea este valabila si pentru persoanele posesoare de abonamente /autorizatii. Nu vor fi vandute bilete pentru calatoria fara loc (in picioare).Politistii din cadrul Sectiilor Regionale de Politie Transporturi au desfasurat, in prima jumatate a anului 2020, peste 500 de actiuni pe principalele magistrale de cale ferata (300, 500, 600, 800, 900 si sectiile de cale ferata adiacente), pentru prevenirea si combaterea oricaror fapte antisociale si mentinerea ordinii publice in trenurile de calatori si in statiile de cale ferata.Pe parcursul acestor actiuni au fost gasite 27 de persoane care erau urmarite in temeiul legii. Pentru abateri de la lege, politistii au aplicat peste 9.400 de sanctiuni contraventionale (la Legea nr. 61/1991, Legea 12/1990, la H.G. nr. 203/1994 sau la alte acte normative), valoarea lor ridicandu-se la 6.000.000 de lei. Ca masuri complementare, au fost confiscate bunuri de 23.000 de lei.Totodata, au fost constatate 165 de infractiuni , dintre care 47 de natura judiciara si 92 de natura economic-financiara.Numai in ultima saptamana (7 - 14 iulie 2020), in actiunile desfasurate in sistemul transporturilor feroviare (precum si pentru respectarea masurilor legale privind limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS COV-2), Politia transporturi feroviare a desfasurat, activitati specifice in 447 de statii de cale ferata si 1.104 trenuri de calatori (in 385 de trenuri catre/dinspre litoral si 372 catre/dinspre alte statiuni).De exemplu marti, 14 iulie 2020, echipe mixte de control ale CFR Calatori si ale Politiei TF au verificat mai multe trenuri interregio, pe relatiile Bucuresti Nord - Campina si retur si Bucuresti Nord -Ciulnita si retur.Aceste actiuni de control se vor derula si in perioada urmatoare in colaborare cu Politia TF, in toate trenurile de pasageri, la nivelul intregii retele feroviare, in special in zonele generatoare de fluxuri importante de trafic , ca masura pentru prevenirea si controlul virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul tarii noastre.